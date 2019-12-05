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مؤلفة "حواديت الشانزليزيه" لـ"الفجر الفني": بحترم كل الانتقادات.. وتوقعت نجاح المسلسل

الخميس 05/ديسمبر/2019 - 10:52 ص
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نهى سعيد
نهى سعيد
لمياء علي
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أعربت السيناريست نهى سعيد، عن سعادتها بردود الأفعال الإيجابية بعد فترة قصيرة من عرض مسلسلها "حواديت الشانزليزية" والذي أثار ضجة كبيرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وقالت نهى سعيد، في تصريح خاص لـ"الفجر الفني" إنها كانت متوقعة النجاح الكبير الذي حققه المسلسل، وأن الجمهور يهتم به ويشاهده ويتابع أحداثه بشغف.

وأضافت أن توقعها لنجاح العمل كان لأكتر من سبب، ولعل أولهم أنها حاولت جاهدة في أن تتعرف على كافة التفاصيل الخاصة بحياة الناس في هذه الحقبة الزمنية.

وتابعت قائلة: "وثاني هذه الأسباب، أن الجمهور دائمًا مايفضل مشاهدة هذه النوعية من الأعمال التي تتناول أحداث في أزمنة بعيدة عن عصرنا هذا".

وأما عن السبب الثالث، فقالت مؤلفة "حواديت الشانزليزيه": "ثالتهم إن كوني صحفية في الأساس، جعل أصحابي يدعموني، وبالفعل فوجئت بأن كل الصحف تناولت أخبار المسلسل قبل بدء طرحه، لدرجة أن بعض أصدقائي من الصحفيين قد حملوني مسؤولية كبيرة بأنني بمثابة واجهة لهم في الوسط الفني ونجاحي يعد نحاحًا لهم، وأحمد الله على كل هذا النجاح.

وفيما يتعلق بالتعليقات السلبية التي يوجهها البعض للمسلسل، عقبت نهى بأنها تحترم أي رأي أو نقد حتى لو سلبي، وقالت: "بالرغم من أني منحازة لمسلسلي، لكن أعطي لنفسي مساحة لوجود وتقبل ملاحظات من أي شخص لكي استفيد منها في الأعمال المقبلة، ولاسيما وأن هذا هو أول عمل لي.

واستطردت: "إذا قلت أنني عظيمة ولايوجد عندي أي خطأ في أول عمل، سوف أكون بخدع نفسي قبل أي أحد آخر، ولكن في الحقيقة، فإن نجوم المسلسل أفادوني لأقصى درجة ولم يبخل أحدًا منهم بنصيحتي، وشركة الانتاج دعمت المشروع وتحمست له ولم تتدخر أي جهد لكي يخرج العمل بهذا المستوى المتميز فنيًا وإنتاجيًا".

وفيما يخص القصة المستوحاه منها أحداث المسلسل، نفت نهى أن تكون قصة بعينها، ولكنها موجوده بيننا دائمًا لأنها تتمركز في الصراع بين الخير والشر والقبح والجمال، ولكن كان كل تركيزها على أن تكون المعالجة والأحداث وتداخلاتها ومنطقيتها والشخصيات مختلفة تمامًا، وهذا مانجحت في تنفيذه.

وكشفت نهى سعيد، أنها تتحضر لأكثر من عمل جديد سيكون مفاجأة وستعلن عن التفاصيل فيما بعد.

جدير بالذكر أنه تدور أحداث  مسلسل "حواديت الشانزلزيه" حول 5 طبقات بحقبة الخمسينات، ويشارك في بطولته إلي جانب داليا مصطفي كلاً من اياد نصار، وإنجي المقدم، ومي سليم، وإدوارد، وأماني كمال، وعمر الشناوي، وفريدة سيف النصر، وآخرون، من تأليف أيمن سليم ونهى سعيد، وإخراج مرقس عادل.
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