جامعة القناة تنظم قافلة بيطرية وزراعية لفلاحي الإسماعيلية بالمجان

نظمت أدارة القوافل بجامعة قناة السويس، قافلة بيطرية وزراعية إلى قرية السبع آبار غربية التابعة لمركز ومدينة أبو صوير بمحافظة الإسماعيلية، حيث أجرت القافلة خلالها الكشف وتقديم العلاج والأدوية البيطرية بالمجان لأكثر من ٣٢٤٣ حالة مابين أبقار وجاموس، والدواجن، والأغنام.



كما قدمت القافلة خدمات التثقيف الزراعي بالندوات حول موضوع المانجو ومشكلاتها، ومرض العفن الهبابي، ومشكلات المبيدات وفعاليتها، وزيادة معدل الري، والري أثناء التزهير، ومناقشة أساليب التسميد والري للمحاصيل الحقلية، وتم توزيع المبيدات الزراعية للمزارعين بالمجان.



تأتى هذه القوافل تحت رعاية الدكتورة ماجدة هجرس رئيس جامعة، وإشراف عام الدكتور احمد زكي نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، واشرف على تنظيم القافلة عمرو كشك مدير عام مشروعات البيئة، ووفاء إمام مدير إدارة القوافل.

