عاصي الحلاني يستعد لحفل غنائي جديد في تركيا

يستعد الفنان عاصي الحلاني، لإحياء حفلاً غنائيًا كبيرًا في تركيا، وذلك يوم الجمعة الموافق 27 ديسمبر الجاري.



حيث نشر عاصي الحلاني، الفيديو الدعائي للحفل من خلال حسابه الشخصي على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".



وعلق عاصي على الفيديو قائلاً :"‫⁧‫شركة‬⁩ فونيكس ⁧‫، تركيا‬⁩ ⁧‫، تقدم‬⁩ ⁧‫في‬⁩ ⁧‫أماسيا تركيا ليلة من الفرح‬⁩ مع ⁧‫فارس الغناء العربي‬⁩ ‬،‫⁧عاصي الحلاني‬⁩ ⁧‫ليلة‬⁩‬ من العمر بمناسبة، الأعياد المجيدة‬⁩ ‬‫٢٧ كانون الأول لاقونا تنعيد باحلى ليلة ‬‫للحجز والأستعلام ⁧‫على الرقم 90538407986، أماسيا‬⁩ ⁧‫، تركيا‬⁩".



وفي سياق آخر، عاصي الحلاني مؤخرًا، أغنية جديدة له على طريقة الفيديو كليب تحمل الأغنية اسم "الوطن"، وذلك إهداء إلى الشعوب العربية.





ومن ناحية أخرى، خضع عاصي الحلاني في يوم ميلاده، لعملية جراحية لنزع اسياخ معدنية من يده،حيث نشر عاصي الحلاني، منشور عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" قائلا: "‏‎حظي أن أكون يوم مولدي في المسشفي لإجراء عملية جراحية لنزع أسياخًا معدنية من يدي والكتف اشكر كل المحبين الطيبين على جميع رسأل المعايدة ولكم في قلبي كل الحب والاحترام أتمني أن اكون دائمًا على قدر محبتكم راجيًا من الله ان يديم السعادة عليكم وعلى أهلكم وفي بيوتكم".



والجدير بالذكر أنَّ الفنان عاصي الحلاني تعرض خلال الشهور الماضية لكسر في أصبع يده اليسرى،وذلك أثناء ممارسة رياضة ركوب الخيل، وبعدها قام بإجراء عملية جراحية في منطقة الساعد والكتف.





