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جامعة جنوب الوادي تعتمد مشروع تطوير مهارات البحث العلمي لكليات القطاع الطبي (صور)

الخميس 05/ديسمبر/2019 - 10:47 ص
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بوابة الفجر
بسام عبدالحميد
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اعتمدت جامعة جنوب الوادي برئاسة الدكتور يوسف غرباوي، رئيس الجامعة، مشروع تطوير مهارات البحث العلمي لكليات القطاع الطبي بالجامعة في إطار خطة الجامعة لرفع تصنيفها في الأبحاث الطبية، وذلك بإشراف الدكتور حمدي حسين عميد كلية الطب والدكتور على غويل وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب.

وفى هذا الإطار نظمت وحدة ضمان الجودة بكلية الطب بقنا ورشة عمل حاضر خلالها الدكتور نزار أبو حلاوة استاذ مساعد جراحة الأطفال بكلية الطب ومدير وحدة ضمان الجودة وتحدث عن مشروع تطوير مهارات البحث العلمي لكليات القطاع الطبي بالجامعة وخطوات وبداية تدشينه، وذلك بحضور الدكتور حمدي تمام نائب مدير وحدة ضمان الجودة.

ومن المقرر أن تنظم وحدة ضمان الجودة في إطار جهود كلية الطب لرفع المستوي المهارى للطلاب ليواكب التطورات المتعاقبة في المجال الطبي، برنامج تدريبي متكامل لتعليم طلاب القطاع الطبي وتشمل كليات ( الطب البشري - الصيدلة - طب الأسنان - العلاج الطبيعي - الطب البيطري والتمريض ) ويناقش البرنامج أساسيات البحث العلمي وكيفية عمل بحث متكامل وكيفية نشره في دوريات نشر عالمية مما يسهم في رفع مستوي جامعة جنوب الوادي في التصنيف، كما يشمل البرنامج تدريب الطلبة علي كيفية الإلقاء ومهارات التواصل لكي يكونوا مدربين مستقبلا لضمان استمرارية المشروع.
جامعة جنوب الوادي تعتمد مشروع تطوير مهارات البحث العلمي لكليات القطاع الطبي (صور)
جامعة جنوب الوادي تعتمد مشروع تطوير مهارات البحث العلمي لكليات القطاع الطبي (صور)
جامعة جنوب الوادي تعتمد مشروع تطوير مهارات البحث العلمي لكليات القطاع الطبي (صور)
جامعة جنوب الوادي تعتمد مشروع تطوير مهارات البحث العلمي لكليات القطاع الطبي (صور)
جامعة جنوب الوادي تعتمد مشروع تطوير مهارات البحث العلمي لكليات القطاع الطبي (صور)
جامعة جنوب الوادي تعتمد مشروع تطوير مهارات البحث العلمي لكليات القطاع الطبي (صور)
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