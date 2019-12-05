وفاة طفلة في قنا.. والأهالي يحطمون أجهزة مستشفى نجع حمادي



فيما تقوم الأجهزة الأمنية بتفريغ الكاميرات الخاصة بالمراقبة من أجل التوصل إلى مرتكبي الواقعة، وتم تحرير المحضر اللازم، واخطرت النيابة العامة لتباشر التحقيقات.







توفيت طفلة صباح اليوم الخميس، بمركز نجع حمادي، شمال محافظة قنا، إثر اصابتها بحالة إعياء نتيجة تعرضها لحالة تسمم، وتوفيت فور وصولها لمستشفى نجع حمادي العام، وقام ذويها بتحطيم بعض الأجهزة الطبية بالمستشفى.وتلقى مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا، اللواء شريف عبدالحميد، إخطارا يفيد وصول الطفلة "شروق. أ. ح 11 عامًا"، مصابة بحالة إعياء نتيجة تعرضها لحالة تسمم، وتوفيت فور وصولها لمستشفى نجع حمادي العام، وقام ذويها بتحطيم بعض الأجهزة الطبية بالمستشفى كجهاز رسم القلب وجهاز الضغط.