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رسالة خامنئي التي أشعلت الشارع الإيراني بالاحتجاجات

الخميس 05/ديسمبر/2019 - 10:23 ص
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خامنئي
خامنئي
وكالات
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طالب بعض النواب بالبرلمان الإيراني، بإلغاء قرار رفع أسعار البنزين، بعد اندلاع الاحتجاجات لكن المرشد الأعلى علي خامنئي أرسل رسالة سرية إلى رئيس البرلمان حالت دون ذلك، حسبما ذكرت شبكة "إيران انترناشيونال" المعارضة.  

 

وفقًا لمجلة "خط حزب الله"، أيد خامنئي في 17 نوفمبر الماضي، قرار زيادة أسعار البنزين وتقنين توزيعه، وهو قرار اتخذته الحكومة بشكل مفاجئ وأثار تظاهرات في عدة مدن إيرانية.

 

وقد ساند خامنئي ساند القرار، منحياً باللوم في "أعمال التخريب" على معارضي الدولة والأعداء الأجانب.

 

ونقل التلفزيون الرسمي الإيراني، عن خامنئي قوله، إن زيادة سعر البنزين استندت إلى رأي الخبراء ويجب دعمها.

 

بدوره، أعلن المتحدث باسم هيئة رئاسة البرلمان الايراني أنه بناء على تصريحات المرشد الإيراني حول ضرورة المضي قدماً بتطبيق قرار رفع أسعار البنزين، فقد تم سحب مشروع قرار يقضي بإلغاء رفع الأسعار.

 

يذكر أن احتجاجات حاشدة انطلقت في 15 نوفمبر في معظم المحافظات الإيرانية وامتدت لـ 5 أيام، احتجاجاً على قرار الحكومة رفع أسعار الوقود بشكل غير مسبوق.

 

وكانت منظمة العفو الدولية أعلنت الأسبوع الماضي، أن عدد قتلى الاحتجاجات في إيران بلغ 161 وفقاً لتقارير ذات مصداقية حصلت عليها المنظمة، معتبرة أن العدد الفعلي للقتلى قد يكون أعلى بكثير على الأرجح.

 

كما ذكر تقرير سابق للمنظمة المذكورة أن المحتجين في إيران قتلوا عبر القنص من فوق الأسطح، والمروحيات، وملاحقتهم في الطرقات بالهراوات والعصي.

 

وفي فيديو بثته على حسابها على تويتر قبل أسبوع، أظهرت بعض المشاهد الصادمة كيف تمت ملاحقة المحتجين الذين نزلوا إلى الشوارع، اعتراضاً على ارتفاع أسعار البنزين بشكل كبير.

 

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