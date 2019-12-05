كينو أم البلايلي.. فايلر يؤجل الإختيار

ومن جانبه طلب السويسري مهلة لدراسة الموقف قبل الرد على الإدارة الحمراء، والدخول في مفاوضات جادة للتعاقد مع أحدهما ، وذلك بعد أن وجدت الإدارة الحمراء أن التعاقد معها لن يكون بالأمر الصعب، بعد الدخول في مفاوضات شفهية مع الثنائي ومع أنديتها، شهدت مرونة واضحة من جميع الأطراف، خاصة بعد تدخل أحد المحبين للنادي الأهلي لإنهاء الأمر.