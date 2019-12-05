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كينو أم البلايلي.. فايلر يؤجل الإختيار

الخميس 05/ديسمبر/2019 - 10:21 ص
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البلايلي
البلايلي
الفجر الرياضي
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طالبت اللجنة الفنية بالنادي الأهلي، مدرب الفريق السويسري رينيه فايلر ، الاستقرار عن اللاعب الأجنبي والذي من المقرر أن ينضم للقلعة الحمراء خلال فترة الانتقالات الشتوية .

وطرحت اللجنة العديد من الأسماء وفي مقدمتهم الجزائري يوسف البلايلي مهاجم الأهلي السعودي والبرازيلي كينو جناح الجزيرة الإماراتي.

ومن جانبه طلب السويسري مهلة لدراسة الموقف قبل الرد على الإدارة الحمراء، والدخول في مفاوضات جادة للتعاقد مع أحدهما ، وذلك بعد أن وجدت الإدارة الحمراء أن التعاقد معها لن يكون بالأمر الصعب، بعد الدخول في مفاوضات شفهية مع الثنائي ومع أنديتها، شهدت مرونة واضحة من جميع الأطراف، خاصة بعد تدخل أحد المحبين للنادي الأهلي لإنهاء الأمر.

ويدرس رينيه فايلر في الوقت الحالي جدوى التعاقد مع أياً من البلايلي أو كينو خاصة وأنه يخشى أن يمثل التعاقد مع لاعب في هذا المستوى ضغطاً على الفريق ويشعل نار الفتنة بسبب راتبه الذي من المنتظر أن يكون مرتفعا.
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الكلمات المفتاحية

كينو الدوري المصري البلايلي الاهلي

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