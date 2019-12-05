محافظ قنا: تحرير 949 مخالفة تموينية متنوعة

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وأضاف محافظ قنا أن الحملات التفتيشية نجحت أيضا في ضبط كميات كبيرة من المواد الغذائية والسلع المتنوعة منها 6 طن سكر، 1 طن أرز، 450 كجم دقيق تصرف، 160كرتونة سمن نباتي، 233 لتر زيت طعام بالإضافة الى ضبط 3 طن اسمدة زراعية،1 طن علف حيواني، 250 علبة ادوية، 190 علب دهان، 37 قطعة غيار سيارات جميعها بدون فواتير.



كما تم ضبط 245 كجم لحوم بلدية وضبط 113 كجم اسماك و100 علبة تونة وعدد749 بقالة وعدد 20 عبوة حلوى المولد منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الآدمي.

وشدد محافظ قنا على ضرورة استمرار الحملات التموينية على مختلف منشآت عرض وبيع المواد الغذائية والسلع التموينية ومنافذ البيع والمجمعات الاستهلاكية والمخابز ومستودعات الغاز للتصدي لأية مخالفات او محاولات التلاعب في السوق.

صرح اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، أنه في إطار جهود محافظة قنا؛ لإحكام الرقابة على الأسواق والمخابز ومتابعة مدى التزام التجار بالأسعار المتداولة قامت مديرية التموين بالتعاون مع مباحث التموين والصحة والطب البيطري بشن العديد من الحملات التفتيشية خلال شهر نوفمبر الماضي أسفرت عن تحرير 949 محضر مخالفة تموينية وضبط كميات كبيرة من المواد الغذائية والسلع المتنوعة بعضها بدون فواتير والبعض الآخر غير صالحة للاستهلاك الآدمي.أوضح الداودي أن المخالفات التي تم تحريرها في مجال الأسواق شملت 582 مخالفة منها 443 مخالفة عدم إعلان الأسعار، 58 مخالفة ذبح خارج مجازر المحافظة، 33 مخالفة عدم احتفاظ بفواتير، 11 مخالفة بيع بأزدي من السعر وتشغيل بدون ترخيص، 9 مخالفات عدم صلاحية السلع المعروضة، 6 مخالفات سلع مجهولة المصدر، 3 مخالفات تجار تموينيين، 2 مخالفة لاستخدام اسطوانات بوتاجاز منزلي للأغراض التجارية، 17 مخالفة أخرى متنوعة ‪.وفى مجال المخابز والمطاحن ذكر المحافظ أن الحملات نجحت في تحرير 367 مخالفة منها 167 مخالفة عدم مطابقة المواصفات ‪، 73 مخالفة عدم تثبيت لوحات استرشاديه بمواصفات رغيف الخبز، ٦٠ مخالفة عدم نظافة ادوات العجن، 23 مخالفة غلق مخابز، 14 مخالفة نقص وزن، 7مخالفات توقف عن العمل، 6 مخالفات تصرف وتجميع في حصص الدقيق المدعم، بالإضافة إلى 17 مخالفة أخرى متنوعة‪