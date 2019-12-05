جاستن تمبرليك يكسر الصمت باعتذار علني لـ جيسيكا بيل وعائلتها

يوم السبت 23 نوفمبر، بدأ جاستن تمبرليك بتصدر العناوين لكن لأسباب خاطئة، حيث صُوِّر الممثل البالغ من العمر ٣٨ عاما، مع زميلته النجمة أليشا وينرايت، في وضع مشكوك فيه -على الاقل بالنسبة إلى رجل متزوج-، ووفقا لصحيفة The Sun، التي نقلت الخبر لأول مرة وحصلت على صور ومقاطع فيديو للنجمين المشاركين، فقد شوهدا ممسكين بأيديهما، كما أظهرت إحدى الصور الممثلة أليشا وينرايت البالغة من العمر 30 عاما، ويدها على ركبة تمبرليك.



غير أن أحد المصادر أخبرت E News أنه "لا يوجد شيء بينهم".



وأضاف المصدر:" كانوا مع كل الممثلين والطاقم وفناني المكياج، وكان الجميع يتحدثون في جو اجتماعي، إنهما يعملان معا فحسب، لا صحة لأي شائعات أخرى غير أنهم يصورون معا".



ولكن الآن، بعد ما يقرب من أسبوعين من نشر هذه الصور لأول مرة على الملأ، يكسر تمبرليك أخيرا صمته على حادثة أليشا، وقال في تدوينته على إنستجرام: "أنا أبتعد قدر المستطاع عن النميمة، ولكن بالنسبة لعائلتي، أشعر أنه من المهم معالجة الشائعات الأخيرة التي تؤذي الناس الذين أحبهم".



وتابع تمبرليك قائلا: "قبل بضعة أسابيع، أظهرت هفوة شديدة في التقدير -ولكن اسمحوا لي أن أكون واضحا -لم يحدث شيء بيني وبين زميلتي"، لقد شربت كثيرا تلك الليلة وأنا نادم على سلوكي، أنا كان يَجِبُ أنْ أَعْرفَ بشكل أفضل، هذا ليس المثال الذي أريده لأبني، وأعتذر لزوجتي المدهشة ولعائلتي، لأنني جعلتهم يواجهون هذا الوضع المحرج، وأركِّز على أن أكون أفضل زوج وأب يمكنني أن أكون عليه، لم يكن الأمر كذلك".



وقال تمبرليك قبل أن يختتم بيانه: "إنني فخور جدا بالعمل على قضية بالمر، أتطلع إلى الاستمرار في صنع هذا الفيلم ومتحمس ليشاهده الناس.



وفي وقت وقوع الحادث، قال مصدر آخر أيضا ل E News أن إستراحة تمبرليك وأليشا كانت "بريئة"، ولا شيء أكثر من ذلك، ومن الواضح أن النجم الذي يبلغ من العمر 38 عامًا يشاركنا نفس المشاعر.





وفي أكتوبر 2012، تزوج تمبرليك من جيسيكا بيل، وبينهما طفلا يبلغ من العمر أربع سنوات، وهو سيلاس.



يوم الاثنين 25 نوفمبر، عاد العضو السابق في فرقة NSYNC إلى العمل على مجموعة من مسرحيته القادمة palmer، وذكر مصدر ل E News أن الاثنين يتخذان الخطوات الأولى للمضي قدما بعد هذه الهفوة اللحظية في الحكم.



قال المصدر:" إنهم يقلِّلون من شأن كل شيء، ويحاولون أن يضحكوا عليه، ولكن مما لا شك فيه أن هذا غير لائق وشيء من شأنه أن يجعل أي زوجة غير مرتاحة، أفرط في الشرب وانهمك في الشرب. وسينجو زواجهما".



وعلاوة على ذلك، أخبر المصدر E News أن تمبرليك يشعر بالذنب لما حدث، وأنه يحاول التعويض عن ذلك لـ جيسيكا، إنها طيبة جدا معه، وهو يعرف كم هو محظوظ، فهو يقول أن الأمر لم يكن بالأمر الجلل، فقد كانوا جميعا يتحدثون معا، وهذه هي نهاية القصة".



بينما تشير كلّ الدلائل إلى أنّه لم يحدث شيء بين تمبرليك وأليشا.