7 نصائح لمساعدة أبنائك علي النجاح في حياتهم

أحرز العلماء والباحثون الكثير من التقدم في دراسة ما يشترك فيه آباء الأشخاص الناجحين. فيما يلي 7 من أهم الأشياء التي يقوم بها هؤلاء الآباء.



1. ينتقلون إلى أفضل مكان يمكنهم العيش به

يمكن أن يكون الانتقال مكلفا وشاقا، لكن الآباء الذين يرغبون في وضع أطفالهم طريق النجاح سوف يقتلعون حياتهم إذا لزم الأمر. الشيء الأول الذي يمكنهم القيام به هو الانتقال إلى موقع به مدارس جيدة وفرصة للنمو مع اصدقائهم الأكثر تميزا. هذه النصيحة مثيرة للجدل، لكنها فعالة. لهذا السبب يحاول الآباء في الدول النامية الهجرة إلى الدول الأكثر ثراءً.



2. يمتدحون أطفالهم بالطريقة الصحيحة

يتعلم آباء الأطفال الناجحين الثناء عليهم بطريقة تشجعهم علي ممارسة العادات الإيجابية مدى الحياة. وهذا يعني مدح الأطفال على الاستراتيجيات والعمليات التي يستخدمونها لحل المشكلات، بدلًا من الإشادة بقدراتهم الفطرية. لا تشيد بالطفل لأنه حصل على درجة عالية في الاختبار ؛ بل امدح الجهد الذي بذله مما أدى إلى النتيجة. لا تشيد بفوزه بسباق أو لعبة ؛ بدلًا من ذلك، قدم ثناءً على كل العناء الذي شعر به أثناء التدريب، وساعده علي الفوز.



3. يؤكدون لاطفالهم أنهم سوف يدعمونهم دائمًا

لا تقلق، فهذا لا يعني أنك ستدعمهم ماليًا دائمًا! بدلًا من ذلك، يدور هذا حول تشجيع الآباء أطفالهم على تجاوز مصاعب تعرضهم للأذى أو عندما يعانون من النكسات، أو بدلًا من ذلك "الوقوف إلى جانبهم". يتعلق الأمر بالاستجابة بشكل داعم - مع عدم حل جميع مشاكلهم حتي يتعلموا الاعتماد علي النفس.



قالت نانسي إيزنبرغ، متخصصة في علم نفس للأطفال من جامعة ولاية أريزونا الحكومية، "إن الآباء والأمهات الذين يستجيبون لمشاعر أطفالهم بطريقة مريحة يكون أطفالهم أكثر تكيفًا اجتماعيًا من الآباء والأمهات الذين يخبرون أطفالهم بأنهم يبالغون في رد فعلهم أو يعاقبون أطفالهم بسبب الانزعاج".



4. يساعدوهم على أن يصبحوا مرنين

المرونة، تعني "القدرة على التعافي بسرعة من الصعوبات ؛ المتانة هي أساس النجاح". إنها ما تسمح للناس بالانتقال من فشل إلى اخر دون فقدان الحماس. وهذا الموقف الجامح هو ما يسمح لهم بالعمل من خلال المشاكل دون خوف.

إذا كيف يمكنك مساعدة الأطفال على تطوير المرونة؟

ثق بقدرة أطفالك علي حل العديد من مشكلاتهم، وشجعهم علي المجازفة مع تأكيد سلطتك كوالد عندما يكون ذلك معقولًا.



5. يدافعون عنهم في المدرسة

من ناحية، من المهم السماح للأطفال بحل مشاكلهم الخاصة عندما يكون ذلك ممكنًا. من ناحية أخرى، فإن عملك كأم يتطلب منك أن تتصرف احيانا كداعية اومحامي حازم.



وجدت دراسة أن المدارس تتجاهل كثيرًا الطلاب الأكثر موهبة، لصالح محاولة تحسين أداء التلاميذ المتوسطين. كل هذا يأتي من اعتقاد خاطئ بأن الطلاب الموهوبين سوف يحققون النجاح من تلقاء أنفسهم - حتى على الرغم من وجود نظام تعليمي صارم لا يخدمهم بشكل جيد. لسوء الحظ، إنه خطأ اجتماعي كبير. الترياق الحقيقي الوحيد هو مشاركة الوالدين.



6. يأملون في الزواج من الشخص المناسب

اذا لم تكن تعيش في مجتمع به زيجات مرتبة، فهذا يتعلق باختيارات أطفالك أكثر من أي شيء يمكنك القيام به من أجلهم كوالد. ومع ذلك، يمكنك أن تبذل قصارى جهدك للمساعدة في اقامة علاقة زواج جيدة. ببساطة يجب تعليمهم أن اختيار شريك الحياة ربما يكون أهم خيار يقوم به معظم الناس.



7. يشجعونهم على التصرف مثل رواد الأعمال

بينما نعلم أن المال ليس هو مفتاح السعادة، إلا أن نقص الأموال قد يؤدي أحيانًا إلى البؤس. نعلم جميعًا أشخاصًا أقل نجاحًا مما كانوا عليه لأنهم يقضون حياتهم بأكملها في مطاردة أموال كافية للعيش. يجب علي الاباء تعليم اطفالهم اتخاذ قرارات طويلة الأجل بناءً على اعتبارات مالية قصيرة الأجل.

