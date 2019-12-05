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جامعة بنها تستقبل لجنة التعلم المدمج بالمجلس الأعلى للجامعات (صور)

الخميس 05/ديسمبر/2019 - 10:12 ص
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اللقاء
اللقاء
محمد نبيل
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استقبل الدكتور جمال السعيد، رئيس جامعة بنها، والدكتور حسين المغربي، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وفد لجنة التعلم المدمج باللمجلس الأعلى للجامعات برئاسة الدكتورة نانسي الدمرداش نائب مدير المركز القومي للتعليم الالكتروني والمهندسة نعمة عجيب مهندسة الأنظمة بالمركز.

وجاء ذلك بحضور الدكتور محمد إبراهيم، عميد كلية التربية النوعية، والدكتور عزت الخياط، مدير مركز التعليم المدمج، والدكتور طارق الششتاوي، المدير التنفيذي للمعلومات، والدكتور مصطفى عبد السلام، مدير التعليم الإلكتروني، والدكتور هاني شفيق، رئيس قسم تكنولوجيا التعليم بكلية التربية النوعية.

وقال الدكتور جمال السعيد، إن زيارة اللجنة لجامعة بنها تاتى لمتابعة جهود  الجامعة للبدء فى تطبيق نظام التعليم المدمج والتأكد من استمكال البنية التحتية والنواحى التكنولوجية حتي يتم البدء فى تقديم البرامج المهنية من خلال التعليم المدمج.

وأشار "السعيد" إلى أن الجامعة حريصة على تسخير كافة امكانياتها البشرية والمادية لتشغل برامج التعليم المدمج، مضيفا أنه يجري حاليا إنتاج المقررات الدراسية وتجهيز المعامل والقاعات والأجهزة وشبكة الإنترنت لسرعة البدء في تطبيق المنظومة الجديدة من التعليم.

ومن جانبه قال الدكتور حسين المغربي، إنه يجرى حاليا انشاء استديو تعليمي واجراءات تشغليه لتسجيل وبث محاضرات التعليم المدمج.

وأكد أن زيارة اللجنة شملت تفقد وحدات الاستديو لمتابعة سير العمل بهدف تقديم محتوى أكاديمي يتميز بالكفاءة والتقنية عالية المستوى.
جامعة بنها تستقبل لجنة التعلم المدمج بالمجلس الأعلى للجامعات (صور)
جامعة بنها تستقبل لجنة التعلم المدمج بالمجلس الأعلى للجامعات (صور)
جامعة بنها تستقبل لجنة التعلم المدمج بالمجلس الأعلى للجامعات (صور)
جامعة بنها تستقبل لجنة التعلم المدمج بالمجلس الأعلى للجامعات (صور)
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