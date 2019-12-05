حرب بين مانشستر سيتي وبرشلونة لخطف نجم إنتر ميلان

وصفت تقارير صحفية في إيطاليا دخول نادي مانشستر سيتي في خط المفاوضات مع الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز للحصول على خدماته في ظل رغبة برشلونة أيضا في ضمه بالحرب.



ويرغب نادي مانشستر سيتي الإنجليزي في ضم اللاعب الأرجنتيني والذي يقدم مستويات مميزة للغاية مع إنتر ميلان لدعم خط هجومه في يناير المقبل.



وبحسب ما ذكرته تقارير صحفية في إيطاليا فإن السيتي سيدخل حربًا مع برشلونة لخطف مارتينيز.



وأفادت صحيفة "الكالتشيو ميركاتو" بأن بيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي يرغب في جل مارتينيز إلى ملعب الاتحاد وتدعيم فريقه.



وأضافت الصحيفة بأن طريق السيتي في الحصول على خدمات اللاعب لن يكون سهلا في ظل رغبة برشلونة في التعاقد معه أيضَا.