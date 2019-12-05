عاجل.. اتحاد الكرة يعلن موعد جديد لنهاية الدوري المصري

تأتي هذه الخطوة بعد توقف الدورى شهرا بسبب بطولة أمم افريقيا تحت 23 سنة، بجانب تعديلات الاتحاد الإفريقى لكرة القدم "كاف" على مواعيد مباريات دورى أبطال افريقيا والكونفدرالية الافريقية.

تأتي هذه الخطوة بعد توقف الدورى شهرا بسبب بطولة أمم افريقيا تحت 23 سنة، بجانب تعديلات الاتحاد الإفريقى لكرة القدم "كاف" على مواعيد مباريات دورى أبطال افريقيا والكونفدرالية الافريقية.