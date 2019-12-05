ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز بعد مباراة ليفربول ضد إيفرتون

فاز فريق ليفربول الإنجليزي، على نظيره إيفرتون، في المباراة التي جمعت بينهم، ليلة أمس الأربعاء الـ4 من ديسمبر 2019، ضمن مبارايات الجولة الـ15، من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.





غياب صلاح في مباراة ليفربول ضد إيفرتون





وغاب محمد صلاح، عن مباراة ليفربول ضد إيفرتون، في المباراة التي أقيمت على ملعب "الأنفيلد" معقل الريدز، وفاز فيها رفقاء صلاح، بـ 5 أهداف مقابل هدفين، ليحافظ الليفر على صدارة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، بعد 15 جولة.





ترتيب الدوري الإنجليزي بعد لقاء ليفربول ضد إيفرتون





وواصل فريق ليفربول، صدارته لجدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، بعد الفوز على إيفرتون، في مباراة أمس الأربعاء، ويصل إلى النقطة الـ 43، ويوسع الفارق بينه وبين مانشستر سيتي إلى 11 نقطة، بينما يبتعد عن ليستر سيتي وصيف الترتيب بـ 8 نقاط، ونستعرض في السطور التالية ترتيب الدوري الإنجليزي، بعد مبارايات أمس الأربعاء.





ليفربول متصدر.. جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز





1- ليفربول في المركز الأول برصيد 43 نقطة

2- ليستر سيتي 35 نقطة

3- مانشستر سيتي 32 نقطة

4- تشيلسي 29 نقطة

5- ولفرهامبتون 23 نقطة

6- مانشستر يونايتد 21 نقطة

7- كريستال بالاس 21 نقطة

8- توتنهام 20 نقطة

9- شيفيلد يونايتد 19 نقطة

10- أرسنال 19 نقطة



