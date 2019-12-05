Advertisements
Advertisements
Advertisements

"أبى سيفين".. تعرف على شفيع العذارى حلال المشاكل فى عيده

الخميس 05/ديسمبر/2019 - 10:04 ص
Advertisements
أرشيفية
أرشيفية
ماريان ناجى
Advertisements
تحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، اليوم، بعيد الشهيد أبى سيفين وهو من أشهر شهداء المسيحية والمعروفين ليس فى مصر فقط بل فى معظم دول العالم.

عرف أبى سيفين بالشهيد القوى للعذارى وعرف إيضا بشفيع العواقر وحلال المشاكل المعقدة والصعبة، فلما لا فهو قاضى الأمور المستعصية لكل من يناديه ويطلب شفاعته حسب الكثير من الروايات الخاصة والتى تناقلتها الأجيال من جيل لآخر.

ولد أبى سيفين والمعروف بأسم مرقوريوس باسم فيلوباتير و تعني" محب الأب" في مدينة إسكنتوس ويعرف أيضًا بلقب أبو سيفين، في إشارة إلى السيف الثاني الذي يُروى أن الملاك ميخائيل أعطاه إياه.


وتعتبر أشهر أيقونة تمثل القديس "أبى سيفين " هى الأيقونة والتى يظهر فيها القديس وهو يقتل الإمبراطور الروماني يوليانوس الجاحد وفقا للرواية المسيحية، كما التحق القديس بالجيش وهو فى سن السابعة عشر من عمره وكان معروف عنه بالشجاعة فى الحروب وأطلقوا عليه لقب (مرقوريوس) وهو اسم احد الكواكب ويرمز للنصر والجلال،حاربه البربر وظهر ملاك الرب وأعطاه سيف آخر فشعر القديس بقوة إلهية تغمره فإنتصرفوشى به أحد الحاقدين عليه للأمبراطور انه لم يقدم القرابين ورفض القديس السجود ونزع الرتب والنياشين وهنا هدده الأمبراطور بالعذاب الشديدة.

فأمر الامبراطور بأن يجرد من ملابسه ويربط بين أربعة أوتاد على أرتفاع ذراع من الأرض وان يضرب بدبابيس حادة ووقف ينظره متعجبًا من صبره واحتماله للآلام واخذ يستهزا به قائلا "اين هو إلهك؟، بالأضافة إلى تمزيق جسده بأمواس حاده وأن يشعلوا تحته جمرًا ليحترق ولكن سرعان ماإنطفأت الناربسبب سيول الدماء النازفة بغزاره من جسده.


وكان القديس قويًا شجاعًا رغم التعذيب الذى لحق به فغضب الأمبراطور وأمر بأحضار أسياخ حديدية محماه لتوضع تحت القديس وأن يسلط على جانبيه مشاعل نارية متوهجةواثناء التعذيب فوجئ الجميع بإنتشار رائحة زكية جدًا عطرت المكان كله بدلًا من رائحة الدخان وفشلت كل محاولات التعذيب حتى قطعوا رأسه وكان ذلك فى الساعة الثالثة من النهار فى يوم 25 هاتور الموافق 4 من شهر ديسمبر عام 250م وكان يبلغ من العمر 25 سنة.

Advertisements

أخبار تهمك

«يلا شووت cup masr» مشاهدة مباراة ليفربول وايفرتون بث مباشر KORA LIVE كورة ستار PLUS رابط ماتش ليفربول جودة متعددة NOW

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل.. اتحاد الكرة يعلن موعد جديد لنهاية الدوري المصري

منذ 33 دقيقة

اصطحب كلبه للعمل وصفع عامل.. محافظ البحر الأحمر يقيل رئيس حي شمال

منذ ساعة و نصف

«يلا شووت حصري» مشاهدة مباراة السعودية وقطر بث مباشر KORA STAR كورة لايف I7SRY رابط ماتش السعوديةNOW

منذ حوالي 13 ساعة

نجم الأهلي يرغب في الرحيل في يناير المقبل

منذ حوالي 8 ساعات

«يلا شوت plus» مشاهدة مباراة السعودية وقطر بث مباشر ksa sport hd كورة جول ONLINE رابط ماتش السعودية beIN live

الآن

عاجل.. فايلر ينقلب على نجم الأهلي ويبلغ الخطيب بالصفقة القادمة

منذ حوالي 17 ساعة

رئيس الزمالك عن رحيل أمير مرتضى: سلملي على أمك (فيديو)

منذ حوالي 21 ساعة

عقب علمه بالإقالة.. رئيس حي شمال الغردقة يتعرض لأزمة صحية

منذ ساعة و 22 دقيقة

نتيجة مباراة ليفربول وايفرتون اليوم liverpool v everton

منذ حوالي 12 ساعة

بعد مشاركته في إعلانات "أبلكس".. أحمد ماهر يفجر مفاجأة: "أنا مش بستخدمه" (فيديو)

منذ حوالي 4 ساعات

مدافع الأهلي يخرج من حسابات فايلر .. والسويسري يطلب ضم حجازي

منذ أقل من ساعتين

نتيجة مباراة السعودية وقطر اليوم.. مشاهدة مباراة قطر ضد السعودية بث مباشر مجانًا نقل حي 24th Arabian Gulf Cup

الآن

نجم الأهلى يثور ضد فايلر عقب مباراة بني سويف

منذ حوالي 7 ساعات

بعد هيثم أحمد زكي.. العثور على جثة فنان شهير في منزله

منذ حوالي 16 ساعة

مشاهدة مباراة السعودية وقطر اليوم الخميس مجانًا تابع لايف السعودية ksa ضد قطر Premier League live stream

منذ حوالي 12 ساعة
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
10:16 م

نتيجة مباراة ليفربول وايفرتون اليوم liverpool v everton

«يلا شوت plus» مشاهدة مباراة السعودية وقطر بث مباشر ksa sport hd كورة جول ONLINE رابط ماتش السعودية beIN live

06:11 م

بعد هيثم أحمد زكي.. العثور على جثة فنان شهير في منزله

06:17 م

نتيجة مباراة السعودية وقطر اليوم.. مشاهدة مباراة قطر ضد السعودية بث مباشر مجانًا نقل حي 24th Arabian Gulf Cup

06:20 م

مشاهدة مباراة السعودية وقطر اليوم الخميس مجانًا تابع لايف السعودية ksa ضد قطر Premier League live stream

10:13 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 4 محطات رئيسية فى طريق طارق عامر

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: فضائح المخابرات التركية تحت إشراف أردوغان

رامي المتولي
رامي المتولي

رامى المتولي يكتب: The Irishman.. مارتن سكورسيزى يتحدى السينما التجارية

ads
DMCA.com Protection Status