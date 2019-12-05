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تشارلز ثيرون تحتفل بعرض خاص جديد لفيلم "Bombshell" بلندن

الخميس 05/ديسمبر/2019 - 10:03 ص
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بوابة الفجر
أحمد جمال أحمد
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ظهرت النجمة تشارليز ثيرون في عرض خاص جديد تم تنظيمه بالعاصمة الإنجليزية لندن لفيلم Bombshell، الذي تشارك في بطولته النجمة نيكول كيدمان والنجمة مارجو روبي.

ونقلت صحيفة ديلي ميل، لقطات من حضور تشارليز للعرض الذي احتضنته قاعة The Everyman Cinema للعرض السينمائي.

وتغيب عن العرض كل من النجمة مارجو روبي، والنجمة نيكول كيدمان، في حين كان للنجمة تشارليز ثيرون حضورا مميز بإطلالة من تصميمات ماركة "ألكساندر مكوين".

يعد فيلم Bombshell واحدا من أكثر الأفلام المرتقبة خلال عام 2019 الجاري، وتدور أحداثه حول الفضيحة الجنسية التي وقعت بأستديوهات مؤسسة فوكس الأمريكية الإخبارية عام 2016.

واستوحت أحداث الفيلم من رواية تحمل العنوان نفسه نشرت للروائي الأمريكي "روجر آليس"، وتنتج الفيلم شركة الإنتاج السينمائي Lionsgate.

وقالت صحيفة ديل ميل أن الفيلم سبق وأن أقيمت له مجموعة من العروض الخاصة في العاصمة الإنجليزية لندن، وقاعة Pacific Design Center بمنطقة غرب هوليوود التي احتضنت العرض الخاص بحضور نيكول كيدمان ومارجو روبي وتشارليز ثيرون، وشمل ندوة حوارية مع نجمات الفيلم للرد على أسئلة ضيوف العرض من الخبراء.

وتجسد النجمة تشارليز ثيرون في الفيلم شخصية باسم "ميجن كيلي"، كما تجسد نيكول كيدمان شخصية باسسم "جريتشن كارلسون"، وتجسد النجمة مارجو روبي شخصية باسم "كايلا بوسبيسلي".

ويشارك في بطولة الفيلم جون ليثجو الذي جسد شخصية باسم "روجر إيليس"، والنجم "كيت مكينون"، وكوني بريتون التي تجسد شخصية باسم "بيث إيليس"، ومارك دوبلاس الذي يجسد شخصية باسم "دوجلاس برنت"، وروب ديلاني ومالكوم مكدويل الذي يجسد شخصية باسم "روبيرت موردوك".

واختير لمهمة إخراج الفيلم المخرج جاي روتش، ومن المقرر طرحه للعرض للجمهور بداية من يوم 20 من شهر ديسمبر نهاية عام 2019 الجاري.

احتفلت النجمة تشارليز ثيرون، بالعرض الخاص لفيلمهن الجديد "Bombshell" في احتفالية خاصة حضرها مجموعة من النقاد والإعلاميين بمدينة نيويورك.

ونشرت صحيفة ديلي ميل، لقطات العرض الخاص للفيلم، الذي أقيم بحضور مخرج وكاتب الفيلم، وتغيب عنه النجمة نيكول كيدمان والنجمة مارجو روبي.

ويعد فيلم Bombshell واحدا من أكثر الأفلام المرتقبة خلال عام 2019 الجاري، وتدور أحداثه حول الفضيحة الجنسية التي وقعت بأستديوهات مؤسسة فوكس الأمريكية الإخبارية عام 2016.
واستوحت أحداث الفيلم من رواية تحمل العنوان نفسه نشرت للروائي الأمريكي "روجر آليس"، وتنتج الفيلم شركة الإنتاج السينمائي Lionsgate.

وقالت صحيفة ديل ميل أن الفيلم سبق وأن أقيمت له مجموعة من العروض الخاصة في العاصمة الإنجليزية لندن، وقاعة Pacific Design Center بمنطقة غرب هوليوود التي احتضنت العرض الخاص بحضور نيكول كيدمان ومارجو روبي وتشارليز ثيرون، وشمل ندوة حوارية مع نجمات الفيلم للرد على أسئلة ضيوف العرض من الخبراء.

وتجسد النجمة تشارليز ثيرون في الفيلم شخصية باسم "ميجن كيلي"، كما تجسد نيكول كيدمان شخصية باسسم "جريتشن كارلسون"، وتجسد النجمة مارجو روبي شخصية باسم "كايلا بوسبيسلي".

ويشارك في بطولة الفيلم جون ليثجو الذي جسد شخصية باسم "روجر إيليس"، والنجم "كيت مكينون"، وكوني بريتون التي تجسد شخصية باسم "بيث إيليس"، ومارك دوبلاس الذي يجسد شخصية باسم "دوجلاس برنت"، وروب ديلاني ومالكوم مكدويل الذي يجسد شخصية باسم "روبيرت موردوك".

واختير لمهمة إخراج الفيلم المخرج جاي روتش، ومن المقرر طرحه للعرض للجمهور بداية من يوم 20 من شهر ديسمبر نهاية عام 2019 الجاري.
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