محافظ القليوبية: نسعى للتحول الرقمي وميكنة خدمات المواطنين قريبا (صور)

أكد اللواء عبد الحميد الهجان، محافظ القليوبية، أننا نسعى لتوقيع بروتوكول مشروع التحول الرقمي بين وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ومحافظة القليوبية والشركة المصرية للاتصالات في أقرب وقت ممكن.



وجاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده الهجان لمناقشة توقيع بروتوكول تعاون لتنفيذ البنية التحتية للاتصالات بمشروع التحول الرقمي بين وزارة الاتصالات ومحافظة القليوبية والشركة المصرية للاتصالات بحضور الدكتورة إيمان ريان نائب محافظ القليوبية والدكتور عواد أحمد علي السكرتير العام لمحافظة القليوبية واللواء خالد جمعة السكرتير العام المساعد للمحافظة والقيادات التنفيذية بالمحافظة والمهندس محمد علي رئيس قطاع وسط الدلتا بالمصرية للإتصالات والمهندس مايكل ماهر رئيس قطاع غرب القاهرة بالمصرية للإتصالات وعمرو محمد إبراهيم رئيس قطاع العلاقات الحكومية ومحمد عطية مدير عام منطقة القليوبية للاتصالات.



وأشار المحافظ، إلى ضرورة تقديم خدمات أفضل للمواطن القليوبي، والمساهمة في إنشاء وتطوير قاعدة البيانات القومية الموحدة اللازمة لدعم واتخاذ القرار بشكل سريع وآمن، بالإضافة إلى تقديم كافة المعلومات المتاحة لتشجيع منظومة الاستثمار في الدولة.



وأكد "الهجان" على رغبة المحافظة في الإسراع بتنفيذ مشروع التحول الرقمي وتوفير البنية الأساسية للإتصالات من الألياف الضوئية في كافة القطاعات الحكومية بمحافظة القليوبية من خلال الشركة المصرية للاتصالات ضمن منظومة التطوير الشامل وطبقا للقوانين المدمجة بالعقد وسرعة توقيع البروتوكول بين وزارة الاتصالات ومحافظة القليوبية والشركة المصرية للاتصالات.



واوضح أن ذلك ياتي نطلاقا من الدور الذي تقوم به وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لتعزيز تنمية البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات وتنفيذ التكليفات الرئاسية وتوجيهات القيادة السياسية لدعم الخطة الاستراتيجية للدولة لإتمام عملية التحول الرقمي وميكنة كافة القطاعات الحكومية بالدولة.

