Advertisements
Advertisements
Advertisements

محافظ القليوبية: نسعى للتحول الرقمي وميكنة خدمات المواطنين قريبا (صور)

الخميس 05/ديسمبر/2019 - 10:01 ص
Advertisements
اللقاء
اللقاء
محمد نبيل
Advertisements
أكد اللواء عبد الحميد الهجان، محافظ القليوبية، أننا نسعى لتوقيع بروتوكول مشروع التحول الرقمي بين وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ومحافظة القليوبية والشركة المصرية للاتصالات في أقرب وقت ممكن.

وجاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده الهجان لمناقشة توقيع بروتوكول تعاون لتنفيذ البنية التحتية للاتصالات بمشروع التحول الرقمي بين وزارة الاتصالات ومحافظة القليوبية والشركة المصرية للاتصالات بحضور الدكتورة  إيمان ريان نائب محافظ القليوبية والدكتور عواد أحمد علي السكرتير العام لمحافظة القليوبية واللواء خالد جمعة السكرتير العام المساعد للمحافظة والقيادات التنفيذية بالمحافظة والمهندس محمد علي رئيس قطاع وسط الدلتا بالمصرية للإتصالات والمهندس مايكل ماهر رئيس قطاع غرب القاهرة بالمصرية للإتصالات  وعمرو محمد إبراهيم رئيس قطاع العلاقات الحكومية ومحمد عطية مدير عام منطقة القليوبية للاتصالات.

وأشار المحافظ، إلى ضرورة تقديم خدمات أفضل للمواطن القليوبي، والمساهمة في إنشاء وتطوير قاعدة البيانات القومية الموحدة اللازمة لدعم واتخاذ القرار بشكل سريع وآمن، بالإضافة إلى تقديم كافة المعلومات المتاحة لتشجيع منظومة الاستثمار في الدولة.

وأكد "الهجان" على رغبة المحافظة في الإسراع بتنفيذ مشروع التحول الرقمي وتوفير البنية الأساسية للإتصالات من الألياف الضوئية في كافة القطاعات الحكومية بمحافظة القليوبية من خلال الشركة المصرية للاتصالات ضمن منظومة التطوير الشامل وطبقا للقوانين المدمجة بالعقد وسرعة توقيع البروتوكول بين وزارة الاتصالات ومحافظة القليوبية والشركة المصرية للاتصالات.

واوضح أن ذلك ياتي نطلاقا من الدور الذي تقوم به وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لتعزيز تنمية البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات وتنفيذ التكليفات الرئاسية وتوجيهات القيادة السياسية لدعم الخطة الاستراتيجية للدولة لإتمام عملية التحول الرقمي وميكنة كافة القطاعات الحكومية بالدولة. 
محافظ القليوبية: نسعى للتحول الرقمي وميكنة خدمات المواطنين قريبا (صور)
محافظ القليوبية: نسعى للتحول الرقمي وميكنة خدمات المواطنين قريبا (صور)
محافظ القليوبية: نسعى للتحول الرقمي وميكنة خدمات المواطنين قريبا (صور)
محافظ القليوبية: نسعى للتحول الرقمي وميكنة خدمات المواطنين قريبا (صور)
Advertisements

أخبار تهمك

«يلا شووت حصري» مشاهدة مباراة السعودية وقطر بث مباشر KORA STAR كورة لايف I7SRY رابط ماتش السعوديةNOW

منذ حوالي 13 ساعة

«يلا شوت plus» مشاهدة مباراة السعودية وقطر بث مباشر ksa sport hd كورة جول ONLINE رابط ماتش السعودية beIN live

الآن

عاجل.. فايلر ينقلب على نجم الأهلي ويبلغ الخطيب بالصفقة القادمة

منذ حوالي 17 ساعة

بعد هيثم أحمد زكي.. العثور على جثة فنان شهير في منزله

منذ حوالي 16 ساعة

رئيس الزمالك عن رحيل أمير مرتضى: سلملي على أمك (فيديو)

منذ حوالي 21 ساعة

بعد مشاركته في إعلانات "أبلكس".. أحمد ماهر يفجر مفاجأة: "أنا مش بستخدمه" (فيديو)

منذ حوالي 4 ساعات

عقب علمه بالإقالة.. رئيس حي شمال الغردقة يتعرض لأزمة صحية

منذ ساعة و 18 دقيقة

عاجل.. اتحاد الكرة يعلن موعد جديد لنهاية الدوري المصري

منذ نصف ساعة

مشاهدة مباراة السعودية وقطر اليوم الخميس مجانًا تابع لايف السعودية ksa ضد قطر Premier League live stream

منذ حوالي 12 ساعة

مدافع الأهلي يخرج من حسابات فايلر .. والسويسري يطلب ضم حجازي

منذ أقل من ساعتين

نتيجة مباراة السعودية وقطر اليوم.. مشاهدة مباراة قطر ضد السعودية بث مباشر مجانًا نقل حي 24th Arabian Gulf Cup

الآن

نتيجة مباراة ليفربول وايفرتون اليوم liverpool v everton

منذ حوالي 12 ساعة

اصطحب كلبه للعمل وصفع عامل.. محافظ البحر الأحمر يقيل رئيس حي شمال

منذ ساعة و نصف

نجم الأهلي يرغب في الرحيل في يناير المقبل

منذ حوالي 8 ساعات

«يلا شووت cup masr» مشاهدة مباراة ليفربول وايفرتون بث مباشر KORA LIVE كورة ستار PLUS رابط ماتش ليفربول جودة متعددة NOW

منذ حوالي 15 ساعة

نجم الأهلى يثور ضد فايلر عقب مباراة بني سويف

منذ حوالي 7 ساعات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
10:16 م

نتيجة مباراة ليفربول وايفرتون اليوم liverpool v everton

«يلا شوت plus» مشاهدة مباراة السعودية وقطر بث مباشر ksa sport hd كورة جول ONLINE رابط ماتش السعودية beIN live

06:11 م

بعد هيثم أحمد زكي.. العثور على جثة فنان شهير في منزله

06:17 م

نتيجة مباراة السعودية وقطر اليوم.. مشاهدة مباراة قطر ضد السعودية بث مباشر مجانًا نقل حي 24th Arabian Gulf Cup

06:20 م

مشاهدة مباراة السعودية وقطر اليوم الخميس مجانًا تابع لايف السعودية ksa ضد قطر Premier League live stream

10:13 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 4 محطات رئيسية فى طريق طارق عامر

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: فضائح المخابرات التركية تحت إشراف أردوغان

رامي المتولي
رامي المتولي

رامى المتولي يكتب: The Irishman.. مارتن سكورسيزى يتحدى السينما التجارية

ads
DMCA.com Protection Status