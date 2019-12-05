Advertisements
Advertisements
Advertisements

هنري كافيل يحتفل بالعرض الخاص الأول لمسلسله الجديد

الخميس 05/ديسمبر/2019 - 10:01 ص
Advertisements
بوابة الفجر
أحمد جمال أحمد
Advertisements

احتفل النجم الكبير هنري كافيل بالعرض الخاص الأول لمسلسله الجديد "زا ويتشر"، بإجراءه لجلسة التصوير الرسمية للمسلسل بمدينة لوس أنجلوس بحضور نجمات الفيلم.

ونقلت صحيفة ديلي ميل البريطانية، لقطات من وصول هنري للعرض الخاص للفيلم، بمدينة لوس أنجلوس بحضور إعلامي وجماهيري كبير.

وكانت قد أعلنت شبكه "نيتفلكس" عن الموعد المحدد لصدور المسلسل المنظر بشده "ذا ويتشر"، وهو مسلسل فنتازي امريكي من تأليف لورين شميت.من بطوله هانري كافيل في دور ريفيا وميانا برونج في دور تيسيسيا وجودي ماي في دور كوين كالسي وموعد صدوره في ٢٠ ديسمبر الجاري.

ونشرت نيتفليكس عبر حسابها الرسمي على موقع فيسبوك، بعض اللقطات من المسلسل جعلت الجمهور متشوق لمشاهدته، كان من ضمنها صوره بها وحش كبير ذو مخالب لكن لا يوجد معلومات عن نوع الوحش حتي الان، وصوره اخري ل هنري كافيل وهو يمسك سيف في معركه ولا يرتدي درع.

يذكر أن "ذا ويتشر" من انجح العاب الفيديو في التاريخ، واللعبة مقتبسة من سلسلة روايات تحمل نفس الاسم كتبها الروائي البولندي أندريه سابكوسكي، تجري أحداثها عالم خيالي من العصور الوسطى.
Advertisements

أخبار تهمك

نتيجة مباراة السعودية وقطر اليوم.. مشاهدة مباراة قطر ضد السعودية بث مباشر مجانًا نقل حي 24th Arabian Gulf Cup

الآن

عاجل.. اتحاد الكرة يعلن موعد جديد لنهاية الدوري المصري

منذ نصف ساعة

«يلا شوت plus» مشاهدة مباراة السعودية وقطر بث مباشر ksa sport hd كورة جول ONLINE رابط ماتش السعودية beIN live

الآن

نجم الأهلي يرغب في الرحيل في يناير المقبل

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. فايلر ينقلب على نجم الأهلي ويبلغ الخطيب بالصفقة القادمة

منذ حوالي 17 ساعة

رئيس الزمالك عن رحيل أمير مرتضى: سلملي على أمك (فيديو)

منذ حوالي 21 ساعة

مشاهدة مباراة السعودية وقطر اليوم الخميس مجانًا تابع لايف السعودية ksa ضد قطر Premier League live stream

منذ حوالي 12 ساعة

نتيجة مباراة ليفربول وايفرتون اليوم liverpool v everton

منذ حوالي 12 ساعة

بعد مشاركته في إعلانات "أبلكس".. أحمد ماهر يفجر مفاجأة: "أنا مش بستخدمه" (فيديو)

منذ حوالي 4 ساعات

«يلا شووت حصري» مشاهدة مباراة السعودية وقطر بث مباشر KORA STAR كورة لايف I7SRY رابط ماتش السعوديةNOW

منذ حوالي 13 ساعة

اصطحب كلبه للعمل وصفع عامل.. محافظ البحر الأحمر يقيل رئيس حي شمال

منذ ساعة و نصف

مدافع الأهلي يخرج من حسابات فايلر .. والسويسري يطلب ضم حجازي

منذ أقل من ساعتين

عقب علمه بالإقالة.. رئيس حي شمال الغردقة يتعرض لأزمة صحية

منذ ساعة و 18 دقيقة

بعد هيثم أحمد زكي.. العثور على جثة فنان شهير في منزله

منذ حوالي 16 ساعة

نجم الأهلى يثور ضد فايلر عقب مباراة بني سويف

منذ حوالي 7 ساعات

«يلا شووت cup masr» مشاهدة مباراة ليفربول وايفرتون بث مباشر KORA LIVE كورة ستار PLUS رابط ماتش ليفربول جودة متعددة NOW

منذ حوالي 15 ساعة
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
10:16 م

نتيجة مباراة ليفربول وايفرتون اليوم liverpool v everton

«يلا شوت plus» مشاهدة مباراة السعودية وقطر بث مباشر ksa sport hd كورة جول ONLINE رابط ماتش السعودية beIN live

06:11 م

بعد هيثم أحمد زكي.. العثور على جثة فنان شهير في منزله

06:17 م

نتيجة مباراة السعودية وقطر اليوم.. مشاهدة مباراة قطر ضد السعودية بث مباشر مجانًا نقل حي 24th Arabian Gulf Cup

06:20 م

مشاهدة مباراة السعودية وقطر اليوم الخميس مجانًا تابع لايف السعودية ksa ضد قطر Premier League live stream

10:13 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 4 محطات رئيسية فى طريق طارق عامر

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: فضائح المخابرات التركية تحت إشراف أردوغان

رامي المتولي
رامي المتولي

رامى المتولي يكتب: The Irishman.. مارتن سكورسيزى يتحدى السينما التجارية

ads
DMCA.com Protection Status