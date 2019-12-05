هنري كافيل يحتفل بالعرض الخاص الأول لمسلسله الجديد



ونقلت صحيفة ديلي ميل البريطانية، لقطات من وصول هنري للعرض الخاص للفيلم، بمدينة لوس أنجلوس بحضور إعلامي وجماهيري كبير.



وكانت قد أعلنت شبكه "نيتفلكس" عن الموعد المحدد لصدور المسلسل المنظر بشده "ذا ويتشر"، وهو مسلسل فنتازي امريكي من تأليف لورين شميت.من بطوله هانري كافيل في دور ريفيا وميانا برونج في دور تيسيسيا وجودي ماي في دور كوين كالسي وموعد صدوره في ٢٠ ديسمبر الجاري.



ونشرت نيتفليكس عبر حسابها الرسمي على موقع فيسبوك، بعض اللقطات من المسلسل جعلت الجمهور متشوق لمشاهدته، كان من ضمنها صوره بها وحش كبير ذو مخالب لكن لا يوجد معلومات عن نوع الوحش حتي الان، وصوره اخري ل هنري كافيل وهو يمسك سيف في معركه ولا يرتدي درع.



يذكر أن "ذا ويتشر" من انجح العاب الفيديو في التاريخ، واللعبة مقتبسة من سلسلة روايات تحمل نفس الاسم كتبها الروائي البولندي أندريه سابكوسكي، تجري أحداثها عالم خيالي من العصور الوسطى.



احتفل النجم الكبير هنري كافيل بالعرض الخاص الأول لمسلسله الجديد "زا ويتشر"، بإجراءه لجلسة التصوير الرسمية للمسلسل بمدينة لوس أنجلوس بحضور نجمات الفيلم.