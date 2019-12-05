التدخين الإلكتروني يمكن أن يلحق الضرر بالرئتين

اكتشف الأطباء طريقة أخرى أن التدخين الإلكتروني يمكن أن تلحق الضرر بالرئتين، فعندما تسخن الملفات المعدنية للسجائر الإلكترونية لتحويل السوائل الإلكترونية إلى هباء، يمكن للمعادن السامة أن تتسرب إلى السائل، مما يؤدي إلى نادرة. حالة عادة ما توجد في عمال المعادن الصناعية.



ويصف تقرير حالة نُشر في المجلة الأوروبية للجهاز التنفسي امرأة تبلغ من العمر 49 عامًا في كاليفورنيا ظهرت عليها أعراض معروفة الآن بأنها مرتبطة بأكثر من 2000 حالة من حالات تبخير الدم، مسببةً ضيق التنفس، والسعال، والصفير.



ولكن عندما ألقى أخصائيي علم الأمراض نظرة فاحصة على أنسجة الرئة لدى المرأة، لم يبدو أنها حالة نموذجية لإيفالي، أو السيجارة الإلكترونية، أو الأبخرة المرتبطة بإصابة الرئة باستخدام المنتج.



وبدلًا من ذلك، رأوا الخلايا التالفة التي غمرت خلايا الرئة الأخرى، وخلق خلايا عملاقة - وهو نمط موجود عادة في مرض يسمى مرض الرئة الصلب.



وقال الدكتور كيرك جونز، دكتور مشارك في علم الأمراض بجامعة كاليفورنيا في سان فرانسيسكو، ان هذاالمرض له مظهر مميز وغير عادي، ولا يلاحظ في أمراض أخرى.



وعندما اختبر الأطباء السائل الإلكتروني الموجود في الجهاز، وجدوا عدة معادن ومنها النيكل والألومنيوم والمنغنيز والرصاص والكوبالت والكروم.





وقال جونز إن استنشاق الكوبالت على وجه الخصوص قد تورط في نوع من تلف الرئة الذي شوهد في قضية كاليفورنيا، ولقد تعامل مع حالة مماثلة في عامل مطحنة قبل عدة سنوات.



ويفترض جونز وزملاؤه المشاركون أن المعادن الموجودة في السائل الإلكتروني تتسرب من ملف التسخين الموجود في قلم التدخين.



وقال المؤلفون إن تقرير الحالة يوضح الحاجة الملحة لتنظيم أجهزة التدخين الإلكتروني. وكتب الباحثون "الآثار المترتبة على هذا على الصحة العامة كبيرة بالنظر إلى الاتجاه المتزايد نحو تقنين القنب للأغراض الترفيهية والطبية".



وقال الأطباء إن تلف الرئة الذي تعاني منه المرأة في كاليفورنيا دائم، رغم أن وظائف الرئة قد تتحسن.



وأبلغ الأطباء في جميع أنحاء البلاد عن أشكال مختلفة من إصابة أنسجة الرئة في المرضى الذين يصابون بالتهاب الكربوهيدرات.



وكشف تحليل لأنسجة الرئة في مايو كلينك في سكوتسديل، أريزونا، على سبيل المثال، عن نوع الحروق التي تظهر عادة عندما يتعرض الشخص لطبل من المواد الكيميائية السامة المنسكبة.



وعندما نظر أطباء كليفلاند كلينك إلى أنسجة الرئة من مرضى الأبخرة، وجدوا نوعين مختلفين من إصابة الرئة. واحد يسمى تنظيم الالتهاب الرئوي، وهو عندما تصبح المسالك الهوائية الدقيقة والحويصلات الهوائية ملتهبة. آخرون قد أضروا الحويصلات الهوائية، والأكياس الهوائية الصغيرة المسؤولة عن السماح للأكسجين بالخروج من الدم وثاني أكسيد الكربون.





