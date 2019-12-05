بعد حجاب مهرجان القاهرة السينمائي.. سما المصري ترتدي النقاب (صورة)





وعلقت سما المصري، على الصورة قائلة: "تنكرت من شويه ونزلت السوق اشتري خضار وطلعت لايف من هناك كانت ليله يامعلم ودي صوره من اللايف ...".









نشرت الفنانة الاستعراضية سما المصري، عبر حسابها الخاص بموقع تبادل الصور الشهير "إنستجرام" صورة لا ظهرت فيها مرتدية نقاب، وذلك خلال تسوقها في أحد الأسواق القريبة من منزلها.