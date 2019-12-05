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بعد حجاب مهرجان القاهرة السينمائي.. سما المصري ترتدي النقاب (صورة)
الخميس 05/ديسمبر/2019 - 09:42 ص
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الفجر الفني
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نشرت الفنانة الاستعراضية سما المصري، عبر حسابها الخاص بموقع تبادل الصور الشهير "إنستجرام" صورة لا ظهرت فيها مرتدية نقاب، وذلك خلال تسوقها في أحد الأسواق القريبة من منزلها.
وعلقت سما المصري، على الصورة قائلة: "تنكرت من شويه ونزلت السوق اشتري خضار وطلعت لايف من هناك كانت ليله يامعلم ودي صوره من اللايف ...".
سما المصري بالحجاب في مهرجان القاهرة السينمائي
دائما يسبب حضور الفنانة سما المصرى أى مناسبة جدلا واسعا، وذلك بسبب تصرفاتها العفوية وكان أخر هذه التصرفات حضورها لمهرجان القاهرة السينمائى مساء أمس، مرتدية حجابا، وهذا ما أثار جدلا لدى من حضر المهرجان عن سبب إرتدائها الحجاب.
وبعد خروجها من المهرجان قامت بعمل بث مباشر، عبر حسابها الشخصى على موقع التواصل الاجتماعى "الفيسبوك"، توضح خلاله سبب إرتدائها للحجاب وكم كلفها تحضريها لإطلالتها لحضور المهرجان قائله بمزاح "الليلة دى كلها مكلفاني ٥٠٠ جنية".
وتابعت أن سعر فستانها كلفها ١٥٠٠ جنية والساعة ٣٠ جنية، الشنطة ١٥٠ جنية والطرحة ٦٠ جنية موضحها أنها ارتدت الحجاب؛ لأن عمل شعرها بصالون التجميل سيكلفها ٢٠٠ جنية إضافية "حبيت أوفر ولبست الحجاب".
وأضافت أن حضورها أثار دهشة الجميع بعد رؤيتها بالحجاب وسألها معظم الحضور: "أنتى توبتى"، لتجيب "لسه متوبتش"، وأشارت أنها من الممكن أن تتقاضي بتهمة "إزدراء أديان" معقبة "قواضي كتير".
أثارت صورة سما المصرى على مواقع التواصل الاجتماعى جدلا واسعا بين رواد مواقع التواصل الاجتماعى فعلق عدد من النشطاء بتعليق "أنتى توبتى"، بينما علق البعض الآخر "بتحب تعمل ضجة فى كل مناسبة".
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