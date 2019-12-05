تشكيل منتخب السعودية المتوقع أمام قطر في نصف نهائي خليجي 24

يخوض منتخب السعودية مواجهة قوية مساء اليوم الخميس، وذلك عندما يواجه نظيره القطري في نصف نهائي بطولة كأس الخليج العربي في نسخته الرابعة والعشرين.



ويسعى منتخب السعودية لتحقيق الفوز وحصد بطاقة العبور للمباراة النهائية، رغم الغيابات التي ضربته عقب مباراة عمان بتأكد عدم لحاق سالم الدوسري وسلمان الفرج باللقاء.



واستقر الفرنسي هيرفي رينارد المدير الفني لمنتخب السعودية على التشكيل الذي سيخوض به مباراة اليوم، والذي من المتوقع أن يكون كالتالي :-



حراسة المرمى : فواز القرني.



خط الدفاع : ياسر الشهراني – محمد خبراني – حسان تمبكتي – سلطان الغنام.



خط الوسط : عبدالله عطيف – عبدالإله المالكي - عبد الله الحمدان – سلمان الفرج – هتان باهبري.



خط الهجوم : فراس البريكان