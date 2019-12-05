ذعر في ريال مدريد خوفًا من عدم لحاق هازارد بالكلاسيكو

تسود حالة من القلق أروقة نادي ريال مدريد الإسباني خوفًا من عدم لحاق البلجيكي إيدين هازارد بمواجهة الفريق الملكي أمام برشلونة في الكلاسيكو بسبب الإصابة.



ويحل ريال مدريد ضيفًا على برشلونة في كلاسيكو الأرض يوم 18 من الشهر الجاري على ملعب "كامب نو" في القمة المؤجلة من الجولة العاشرة للدوري الإسباني "الليجا".



ويعاني هازارد من الإصابة في أنكل القدم والتي تعرض لها خلال مباراة الفريق الملكي أمام باريس سان جيرمان في الجولة الخامسة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا، والتي انتهت بالتعادل الإيجابي 2-2.



وكشفت تقارير إعلامية في إسبانيا بأن هناك قلق داخل النادي الملكي خوفًا من عدم إمكانية لحاق هازارد بمواجهة الكلاسيكو.



ووفقا لإذاعة كادينا كوبيه الإسبانية فإن هازارد لا يزال لا يزال يعاني من الألم، ويمشي بمساعدة العكازات بعد إصابته الأخيرة.



وأضافت الإذاعة بأن هناك شكوك كبيرة حول لحاقه بكلاسيكو كامب نو 18 ديسمبر الجاري.