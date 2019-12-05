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مقتل 7 جنود أتراك شمال سوريا

الخميس 05/ديسمبر/2019 - 09:36 ص
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قوات تركية في سوريا
قوات تركية في سوريا
وكالات
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قتل 7 جنود وعناصر من الجيش التركي وميليشياته في ريف عفرين وإعزاز ومارع بريف حلب شمال سوريا، حسبما أعلنت قوات موالية للوحدات الكردية.

 

وفي بيان، قالت القوات الكردية: "نحن كقوات تحرير عفرين، وانتقاماً لأطفالنا الشهداء الذين استشهدوا في مجزرة تل رفعت خلال قصفٍ لجيش الاحتلال التركي ومرتزقته، نفذنا اليوم سلسلة من العمليات في عفرين وإعزاز ومارع"، وفقاً لما ذكره موقع "باسنيوز".

وأضافت: "استهدفت قواتنا موقعاً عسكرياً لجيش الاحتلال التركي في قرية كوبله التابعة لعفرين الثلاثاء، ونتيجة ذلك قُتل جندي تركي وأُصيب إثنين آخرين بجروح فيما تم تدمير الموقع بالكامل بعد استهدافه بقذائف الأوبيس".

 

وتابعت: "استهدفت قواتنا أيضاً عدداً من النقاط التي كان يتمركز فيها ميليشيات الاحتلال في محيط مدينة إعزاز وخلال ذلك قُتل 5 منهم، فيما أُصيب آخر بجروح".

 

وأوضحت القوات الكردية، أن "قواتنا نفّذت يوم الثلاثاء عملية قنص ضد جيش الاحتلال التركي في مدينة مارع قتل خلالها عنصر للميليشيات".

 

وتابع أنه "بعد انتهاء العمليات التي نفذتها قواتنا قام جيش الاحتلال بقصف قرى صوغانكه وأقيبة التابعتان لناحية شيراوا وميرعناز وشوراغة ومالكية التابعة لناحية شرا، إضافة لقرية حربل في مقاطعة الشهباء بالقذائف".

 

وختم البيان بالقول، "نحن كقوات تحرير عفرين نؤكد أن هجمات الاحتلال على المدنيين ستلقى رداً قوياً من قبلنا".

 

وكان 10 أشخاص قتلوا بينهم رجلان مسنان فيما أصيب 13 آخرين، مؤخراً، جراء هجوم الجيش التركي وميليشياته على بلدة تل رفعت شمال حلب.

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الكلمات المفتاحية

مقتل 7 أكراد قوات تركية في سوريا احتلال تركى

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