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نجم الاتحاد يعلق على مواجهة الإسماعيلي في البطولة العربية
الخميس 05/ديسمبر/2019 - 09:30 ص
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ريهام عبد المحسن
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شدد أحمد رفعت نجم الاتحاد السكندري على صعوبة مواجهة الإسماعيلي في البطولة العربية.
وقال رفعت في تصريحات هاتفية لفضائية إم بي سي مصر :"سعيد بتواجدي مع الاتحاد واسعى لتحقيق أهداف النادي".
وأضاف :"جمهور الاتحاد رائع وأتمنى اسعادهم وعودة الفريق لمكانته الطبيعية في الفترة المقبلة".
وتابع :"لم اعتاد على التواجد في أي فريق ولا يوجد لدي دور فيه وكنت اطمح لتقديم شئ للزمالك وكنت أتمنى عدم رحيلي عن النادي".
واختتم رفعت تصريحاته قائلاً :"مواجهتنا مع الإسماعيلي في البطولة العربية لأنه فريق قوي للغاية ولو فزنا سيكون فوز صعب للغاية وكنت أتمنى عدم مواجهتهم".
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