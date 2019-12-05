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نجم الاتحاد يعلق على مواجهة الإسماعيلي في البطولة العربية

الخميس 05/ديسمبر/2019 - 09:30 ص
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بوابة الفجر
ريهام عبد المحسن
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شدد أحمد رفعت نجم الاتحاد السكندري على صعوبة مواجهة الإسماعيلي في البطولة العربية.

وقال رفعت في تصريحات هاتفية لفضائية إم بي سي مصر :"سعيد بتواجدي مع الاتحاد واسعى لتحقيق أهداف النادي".

وأضاف :"جمهور الاتحاد رائع وأتمنى اسعادهم وعودة الفريق لمكانته الطبيعية في الفترة المقبلة".

وتابع :"لم اعتاد على التواجد في أي فريق ولا يوجد لدي دور فيه وكنت اطمح لتقديم شئ للزمالك وكنت أتمنى عدم رحيلي عن النادي".

واختتم رفعت تصريحاته قائلاً :"مواجهتنا مع الإسماعيلي في البطولة العربية لأنه فريق قوي للغاية ولو فزنا سيكون فوز صعب للغاية وكنت أتمنى عدم مواجهتهم".
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