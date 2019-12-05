نجم الاتحاد يعلق على مواجهة الإسماعيلي في البطولة العربية

شدد أحمد رفعت نجم الاتحاد السكندري على صعوبة مواجهة الإسماعيلي في البطولة العربية.





وقال رفعت في تصريحات هاتفية لفضائية إم بي سي مصر :"سعيد بتواجدي مع الاتحاد واسعى لتحقيق أهداف النادي".



وأضاف :"جمهور الاتحاد رائع وأتمنى اسعادهم وعودة الفريق لمكانته الطبيعية في الفترة المقبلة".



وتابع :"لم اعتاد على التواجد في أي فريق ولا يوجد لدي دور فيه وكنت اطمح لتقديم شئ للزمالك وكنت أتمنى عدم رحيلي عن النادي".