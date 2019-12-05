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ريال مدريد يخطط للتعاقد مع خليفة راموس في الصيف المقبل

الخميس 05/ديسمبر/2019 - 09:26 ص
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راموس
راموس
ريهام عبد المحسن
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كشفت تقارير صحفية إيطالية عن رغبة ريال مدريد الإسباني في التعاقد مع السنغالي خاليدو كوليبالي نجم دفاع نابولي في الفترة المقبلة من سوق الإنتقالات الصيفية.

وأفاد موقع كالتشيو ميركاتو الإيطالي بأن إدارة ريال مدريد تستعد لتجهيز عرضًا رسميًا من أجل التعاقد مع خاليدو كوليبالي البالغ من العمر 28 عامًا في الصيف المقبل.

وأوضح الموقع الإيطالي أن مسئولي ريال مدريد يعتقدون بأن كوليبالي هو المدافع المثالي لخلافة سيرجيو راموس قائد الميرينجي الذي يقترب من بلوغ سن الـ34 عامًا.

وأشار الموقع الإيطالي إلى أنه أوريليو دي لورينتيس رئيس نابولي كان قد أكد في تصريحات صحفية مؤخرًا بأنه رفض عرضاً بلغت قيمته 105 مليون يورو للتخلي عن خاليدو كوليبالي البالغ من العمر 28 عاماً.

وكشفت تقارير صحفية إيطالية في الشهر الماضي أن نابولي مستعد للاستغناء عن 5 لاعبين من نجومه في صيف عام 2020 على رأسهم المدافع السنغالي خاليدو كوليبالي.

وأفادت صحيفة لاجازيتا ديلو سبورت الإيطالية بأن أوريليو دي لورينتيس رئيس نابولي قرر بيع خماسي الفريق خوسيه كاييخون ودرايس ميرتينز ولورينزو إنسيني وآلان وخاليدو كوليبالي في حال وصول عرضًا مناسبًا لهم.

وذكرت الصحيفة الإيطالية أن قرار رئيس نابولي جاء بعد اتهام الخماسي من قبل دي لورينتيس بإثارة الفوضى داخل الفريق والتمرد ضد النادي ورئيسه.

وأشارت الصحيفة الإيطالية إلى أن دي لورينتيس كان قد أمر في وقتٍ سابق بدخول الفريق في معسكر مغلق على خلفية النتائج السيئة التي حققها الفريق مؤخرًا إلا أن اللاعبين ضربوا بأومره عرض الحائط وعادو إلى منازلهم.

وأكدت الصحيفة الإيطالية أن الثنائي ميرتينز وكاليخون قد يتم بيعهما في يناير المقبل، حيث تنتهي عقودهما بنهاية الموسم الجاري.

وأوضحت الصحيفة الإيطالية أنه من المتوقع أن تتهافت معظم الأندية الكبرى في أوروبا على كوليبالي والذي كان هدفًا للعديد منها في فترة الانتقالات الصيفية الماضية مثل مانشستر يونايتد وبرشلونة.
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ريال مدريد راموس

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