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برشلونة يجهز عرضًا ضخماً للتعاقد مع هدف ريال مدريد

الخميس 05/ديسمبر/2019 - 09:23 ص
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بوابة الفجر
ريهام عبد المحسن
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أفادت تقارير صحفية إسبانية بأن برشلونة يرغب بشدة في التعاقد مع الفرنسي كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان الفرنسي والمطلوب بقوة في ريال مدريد في الفترة المقبلة.

وكشف الصحفي الإسباني إدواردو إندا في برنامج التشيرنجيتو الإسباني عن رغبة برشلونة القوية في التعاقد مع مبابي بأي شكل من الأشكال.

وأكد إدواردو إندا أن برشلونة يستعد لتقديم عرضًا ضخمًا تبلغ قيمته 120 مليون يورو بالإضافة إلى اللاعبين أنطوان جريزمان وعثمان ديمبلي والذي يطمح باريس سان جيرمان في التعاقد معهما.

وأشارت التقارير الصحفية مؤخرًا إلى أن مبابي رفض حتى الآن تجديد عقده مع باريس سان جيرمان علمًا بأن العقد الحالي ينتهي في صيف عام 2021 ويعتبر ريال مدريد أبرز الراغبين في ضمه.

وكشفت تقارير صحفية عالمية في الشهر الماضي أن ليوناردو المدير الرياضي لباريس سان جيرمان الفرنسي أكد استمرار الفرنسي كيليان مبابي نجم الفريق مع باريس سان جيرمان بنسبة 100% وذلك رداً على الأخبار التي تشير لانتقال النجم الفرنسي إلى ريال مدريد الإسباني في الصيف المقبل.

وذكر موقع جول العالمي أن كيليان مبابي يعتبر هدف ريال مدريد الأول في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة وهي الصفقة التي يحلم بها فلورنتينو بيريز رئيس الملكي الحالي.

وألمح الموقع العالمي أن الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد أشاد بمواطنه مبابي قبل مواجهة ريال مدريد وسان جيرمان أمس والتي انتهت بالتعادل بين الفريقين بهدفين لكل منهما ضمن منافسات دور المجموعات في بطولة دوري أبطال أوروبا مما يؤكد رغبة زيدان الكبيرة في التعاقد معه.

وأشار الموقع العالمي إلى أن مبابي سجل هدفاً في مباراة أمس وساعد فريقه على العودة من بعيد والتعادل أمام ريال مدريد على ملعبه سانتياجو برنابيو.

وقال ليوناردو في تصريحات نقلها موقع جول العالمي :"الشيء الوحيد الذي أعلمه هو أن مبابي مستمر هنا بنسبة 100%".

واختتم ليوناردو تصريحاته قائلاً:"نحن نتحرك ببطء في مسألة تجديد عقده مع باريس سان جيرمان ولكننا نمضي قدماً".

وأوضح الموقع العالمي أن عقد كيليان مبابي البالغ من العمر 20 عاماً سينتهي مع باريس سان جيرمان في صيف عام 2022.
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