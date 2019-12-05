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الهند: قائد سلاح الجو الهندي وفريقه بقاعدة بيرل هاربور الأمريكية في أمان

الخميس 05/ديسمبر/2019 - 08:40 ص
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بوابة الفجر
مـحــمد حســــــــــين
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كشفت القوات الجوية الهندية، أن قائد الجو المشير أر كي إس بهاداوريا وفريقه، الذين كانوا في قاعدة بيرل هاربور وقت وقوع حادث إطلاق النار في القاعدة الأمريكية في هاواي، في أمان.

وقال مسؤول إنه بينما كان قائد سلاح الجو الهندي يقيم في قاعدة سلاح الجو الأمريكي في بيرل هاربور، وقع الحادث في القاعدة البحرية. وأضاف المسؤول، أن المكانين ليسا قريبين من بعضهما البعض، حسب وكالة "سبوتنيك".

يتواجد قائد القوات الجوية الهندية وفريقه في هاواي للمشاركة في ندوة قادة طيران المحيط الهادئ لعام 2019 (PACS 2019).

وقال مسؤولون عسكريون في مؤتمر صحفي، إن جنديا أمريكيا قتل في وقت سابق من يوم الأربعاء، بالرصاص شخصين في بيرل هاربور. وقتل الجاني نفسه، حيث قالت السلطات، إنه توفي متأثراً بجراحه التي أًصيب بها بطلق ناري.

لا تزال هوية المسلح وكذلك الدافع له مجهولا.

وأفادت تقارير إخبارية أمريكية، بإصابة أشخاص عدة بجروح، بينهم اثنان في حالة خطرة بإطلاق نار في قاعدة بيرل هاربر العسكرية في هاواي.

واستجابت قوات الأمن لتقارير عن إطلاق نار، وأغلقت القاعدة، حسبما قال متحدث باسم قاعدة بيرل هاربر.

وذكرت التقارير المحلية، أن مطلق النار قتل نفسه، وقالت "هاواي نيوز ناو" إن هناك العديد من المدنيين بين الضحايا.

وتم إغلاق القاعدة البحرية بعض الوقت، بحسب ما أفادت في حسابها على تويتر، موضحة أن "قوات الأمن استجابت لإطلاق نار في الورشة البحرية التابعة لقاعدة بيرل هاربر".

ووقعت الحادثة نحو الساعة 2:30 بعد الظهر بالتوقيت المحلي (00:30 ت غ الخميس)، بحسب المصدر نفسه.

من جهته، تحدث تلفزيون "هاواي نيوز ناو" المحلي عن "إصابة ثلاثة أشخاص"، اثنان منهم إصاباتهما "خطرة"، مرجحا أن يكونوا مدنيين.

ويأتي إطلاق النار هذا قبل ثلاثة أيام من ذكرى الهجوم على بيرل هاربر في 7 ديسمبر 1941، حين هاجمت اليابان القاعدة العسكرية، الأمر الذي دفع الولايات المتحدة إلى دخول الحرب العالمية الثانية.

وذكرت وكالة "رويترز" للأنباء أن اثنين من مصابي الهجوم المسلح بقاعدة بيرل هاربر-هيكام العسكرية المشتركة في هاواي الأمريكية، توفيا جراء الحادث، قبل أن يطلق منفذ الهجوم النار على نفسه.

ونقلت الوكالة عن مسؤولين عسكريين بالقاعدة التاريخية، اليوم الخميس، أن ثالثًا أصيب في الحادث، قد جرى إسعافه، وحالته مستقرة. وقال المتحدث الأميرال روبرت تشادويك، في مؤتمر صحفي عقب الحادث، إنه تم التأكد من هوية منفذ الهجوم، والذي تبين أنه بحارًا بالخدمة العسكرية.

وكانت قاعدة بيرل هاربر-هيكام المشتركة، أعلنت في وقت سابق على "تويتر"، إن الضحايا الثلاثة جميعهم مدنيين يعملون لدى وزارة الدفاع الأمريكية.

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