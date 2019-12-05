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كلير فوي تشارك في حفل Pirelli Calendar السنوي

الخميس 05/ديسمبر/2019 - 09:15 ص
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بوابة الفجر
أحمد جمال أحمد
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شاركت النجمة البريطانية بالحفل السنوي الذي تنظمه مجلة Pirelli Calendar الإيطالية، وتختتم به العام بالكشف عن اختياراتها لأبرز نجمات السينما بهوليوود والعالم.

ونقلت صحيفة ديلي ميل، لقطات من وصول كلير فوي للسجادة الحمراء بالحفل، الذي احتضنت مدينة فيروانا الإيطالية بحضور عدد مميز من النجوم، حيث ظهرت كلير بإطلالة من تصميمات The Vampire's Wife.
وكانت قد أجرت مجلة جلسة تصوير لكلير فوي وعدد من نجمات هوليوود لعددها المميز لشهر ديسمبر من بينهن كريستين ستيوارت وإيما واتسون.

وعادت النجمة البريطانية كلير فوي للظهور من جديد في شخصية الملكة إليزابيث الثانية، ضمن أحداث الموسم الثالث من مسلسل "زا كراون".

ونشرت صحيفة ديلي ميل لقطات من المشهد الذي ظهرت به كلير، بطريقة "فلاش باك"، بعد أن انتهى دورها في تجسيد شخصية الملكة البريطانية في الموسمين الماضيين.

ويجسد شخصية الملكة حاليا، النجمة أوليفيا كولمان، حيث تجسدها في المرحلة المتقدمة للعمر ضمن أحداث الموسم الثالث من المسلسل.

يعتبر مسلسل The Crown، المسلسل الدرامي الأول الذي يسرد بالتفصيل مراحل فترة حكم ملكة إنجلترا الملكة إليزابيث الثانية، منذ توليها لمنصبها.

وفي الموسمين الأول والثاني، قدم المسلسل شخصية الملكة إليزابيث في فترة الشاب، وجسدت شخصيتها النجمة البريطانية كلير فوي.

ومع بداية الموسم الثالث، بدأت شخصية الملكة في الظهور في سن متقدمة، لذا قامت شبكة نتفليكس المنتجة للمسلسل، بالاستعانة بالنجمة أوليفيا كولمان لتجسد الملكة إليزابيث في مرحلة تقدمها بالعمر.

وأوضحت صحيفة ديلي ميل، أن الموسم الثالث يضم فريق عمل مختلف بالكامل عن الذي جسد شخصيات الأحداث في الموسمين الأول والثاني.

حيث تجسد النجمة هيلينا بونهام شخصية شقيقة الملكة إليزبيث الثانية، الأميرة مارجرت، ويجسد دور الأمير تشارلز نجل الملكة، الممثل جاسون واتكينز، ويجسد دور رئيس الوزراء البريطانية هارلود ويلسون الممثل إيرين دهويرتي.

وطرح المسلسل في موسمه الثنائي لعملاء نتفلكس بداية من يوم 17 نوفمبر الماضي للمشاهدة على منصتها الإلكترونية.
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