Advertisements
Advertisements
Advertisements

اليابان تخطط لإرسال 270 بحارًا إلى الشرق الأوسط لحراسة السفن

الخميس 05/ديسمبر/2019 - 09:12 ص
Advertisements
بوابة الفجر
ترجمة: منار طارق
Advertisements
أوردت وكالة "رويترز" نقلا عن صحيفة نيكي بزنس اليومية ان اليابان تعمل على خطة لارسال نحو 270 بحارا الى الشرق الاوسط لحراسة سفن الامدادات لليابان بموجب قانون يسمح بنشر القوات العسكرية في الابحاث وجمع المعلومات المخابراتية.

وأضافت الصحيفة أن رئيس الوزراء شينزو آبي يفكر في زيارة للشرق الأوسط في يناير، بما في ذلك المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة.

تحتفظ اليابان بعلاقات ودية مع كل من الولايات المتحدة وإيران، وقالت إنها لن تنضم إلى أي تحالف أمريكي لحماية السفن التجارية في المنطقة.

وقالت نيكي إن الحكومة ستقترح نشر سفينة حراسة واحدة وطائرة دورية من قوة الدفاع الذاتي البحرية في مهمة مدتها عام واحد ويمكن تجديدها سنويًا، مشيرة الي إنها تعتزم الانتهاء من الخطة بنهاية العام.

وقد اضطربت تجارة السلع العالمية هذا العام بسبب الهجمات على السفن التجارية الدولية التي ألقى حلفاء اليابان الغربيون باللوم فيها على إيران، وتنفي طهران تورطها.

تصاعدت التوترات بين طهران وواشنطن منذ العام الماضي، عندما سحب الرئيس دونالد ترامب الولايات المتحدة من اتفاق طهران النووي لعام 2015 مع ست دول وأعاد فرض العقوبات على البلاد، مما أعاق اقتصادها.

وتحرص اليابان، التي توقفت عن شراء النفط من إيران بسبب العقوبات الأمريكية، على رؤية الاستقرار في الشرق الأوسط، حيث تحصل على الجزء الأكبر من وارداتها النفطية.

لقد حاول آبي، دون جدوى، تخفيف التوترات بين البلدين. انتقدت إيران الجهود الأمريكية لبناء تحالف لحماية الشحن في الخليج، وقال نائب وزير الخارجية الإيراني عباس أراغجي لمحطة الإذاعة اليابانية NHK هذا الأسبوع بعد لقائه مع آبي إن طهران تعارض أي قوات أجنبية في المنطقة.

اقترحت إيران أيضًا زيارة الرئيس حسن روحاني إلى اليابان لحل المأزق النووي الإيراني مع واشنطن، حسبما ذكرت وكالة أنباء كيودو.

يحظر الدستور السلمي في اليابان وجود جيش دائم ولكنه يسمح لقوات الدفاع عن النفس. أثار احتمال نشر أفراد من البحرية في المنطقة دعوات إلى توخي الحذر من وسائل الإعلام الليبرالية وغيرهم من النقاد.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

واشنطن و طهران لحراسة سفن الامدادات لليابان شينزو آبي يزور للشرق الأوسط اليابان ترسل بحارين الشرق الأوسط

أخبار تهمك

عاجل.. فايلر ينقلب على نجم الأهلي ويبلغ الخطيب بالصفقة القادمة

منذ حوالي 17 ساعة

نجم الأهلى يثور ضد فايلر عقب مباراة بني سويف

منذ حوالي 6 ساعات

«يلا شووت حصري» مشاهدة مباراة السعودية وقطر بث مباشر KORA STAR كورة لايف I7SRY رابط ماتش السعوديةNOW

منذ حوالي 12 ساعة

اصطحب كلبه للعمل وصفع عامل.. محافظ البحر الأحمر يقيل رئيس حي شمال

منذ أقل من ساعة

نتيجة مباراة ليفربول وايفرتون اليوم liverpool v everton

منذ حوالي 12 ساعة

بعد هيثم أحمد زكي.. العثور على جثة فنان شهير في منزله

منذ حوالي 16 ساعة

«يلا شوت» مشاهدة مباراة ليفربول وايفرتون بث مباشر KORA LIVE يلا كورة رابط ماتش ليفربول beIN SPORT محمد صلاح

منذ حوالي 12 ساعة

بعد مشاركته في إعلانات "أبلكس".. أحمد ماهر يفجر مفاجأة: "أنا مش بستخدمه" (فيديو)

منذ حوالي 4 ساعات

مشاهدة مباراة السعودية وقطر اليوم الخميس مجانًا تابع لايف السعودية ksa ضد قطر Premier League live stream

منذ حوالي 12 ساعة

رئيس الزمالك عن رحيل أمير مرتضى: سلملي على أمك (فيديو)

منذ حوالي 20 ساعة

«يلا شووت cup masr» مشاهدة مباراة ليفربول وايفرتون بث مباشر KORA LIVE كورة ستار PLUS رابط ماتش ليفربول جودة متعددة NOW

منذ حوالي 15 ساعة

مدافع الأهلي يخرج من حسابات فايلر .. والسويسري يطلب ضم حجازي

منذ ساعة و 11 دقيقة

برشلونة يستعد للتخلي عن نجمي الفريق لصفع ريال مدريد في صفقة قوية

منذ ساعتين و 26 دقيقة

نتيجة مباراة السعودية وقطر اليوم.. مشاهدة مباراة قطر ضد السعودية بث مباشر مجانًا نقل حي 24th Arabian Gulf Cup

الآن

نجم الأهلي يرغب في الرحيل في يناير المقبل

منذ حوالي 8 ساعات

«يلا شوت plus» مشاهدة مباراة السعودية وقطر بث مباشر ksa sport hd كورة جول ONLINE رابط ماتش السعودية beIN live

الآن

موضوعات متعلقة

واشنطن تحذر السفن التجارية من هجمات إيرانية محتملة

صحيفة بريطانية تكشف خطة أمريكا الكاملة لمواجهة إيران

ترامب: أمريكا لا تهدف لتغيير النظام في إيران

رئيس الصين: التوترات بشأن إيران تدعو للقلق

وسط زيارته لإيران.. "آبي": آمل أن أساعد في تخفيف التوتر في الشرق الأوسط

بريطانيا تعتزم إرسال سفينة حربية جديدة إلى الخليج

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
10:16 م

نتيجة مباراة ليفربول وايفرتون اليوم liverpool v everton

«يلا شوت plus» مشاهدة مباراة السعودية وقطر بث مباشر ksa sport hd كورة جول ONLINE رابط ماتش السعودية beIN live

06:11 م

بعد هيثم أحمد زكي.. العثور على جثة فنان شهير في منزله

06:17 م

نتيجة مباراة السعودية وقطر اليوم.. مشاهدة مباراة قطر ضد السعودية بث مباشر مجانًا نقل حي 24th Arabian Gulf Cup

06:20 م

مشاهدة مباراة السعودية وقطر اليوم الخميس مجانًا تابع لايف السعودية ksa ضد قطر Premier League live stream

10:13 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 4 محطات رئيسية فى طريق طارق عامر

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: فضائح المخابرات التركية تحت إشراف أردوغان

رامي المتولي
رامي المتولي

رامى المتولي يكتب: The Irishman.. مارتن سكورسيزى يتحدى السينما التجارية

ads
DMCA.com Protection Status