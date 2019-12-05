ماذا سنصنع عندما نذهب إلى السماء ؟ البابا تواضروس يجيب





وقال: سوف نعيش حالة من التسبيح الجديد المستمر، مثل أن تستعمل شيء جديد للمرة الأولى يعطي إحساس بالسعادة وهذه السعادة هي حياة السمائيين ويكون الإحساس جديد دائمًا، فعندما نصلي بالتسبيح هي كلمة ونغمة، الكلمة تخرج من اللسان والنغمة تخرج من القلب والكلمة مع النغمة يكون بها المشاعر مثل عندما نسمع لحن "ابؤرو" دائمًا تشعر بالفرح في المقابل عندما نسمع لحن "امونوجنيس أو غولغوثا" تشعر بالحزن وبعض الألحان ترجع للموسيقى الفرعونية الكنيسة القبطية حفظت الموسيقي الفرعونية مع تغير الكلمات.



وتابع البابا تواضروس خلال عظته الأسبوعية والتى انطلقت من كنيسة السيدة العذراء والقديس الأنبا رويس بالكاتدرائية: فالموسيقي أقدم الفنون، والموسيقي التي هى عماد التسبيح هي من أقدم الفنون، وهي علم له قواعد ونظرات وحروف وتدرس وهي لغة تكتب وتقرأ وتسمع ويتعلموها في كليات التربية الموسيقية وهناك النوتة الموسيقية.





فأول موسيقي عرفت في تاريخ البشر هي الصفارة والثاني التصفيق إلى أن وصلت لدرجة الغناء، والموسيقي عندما نقول بها الألحان نستخدم فيها الآله الموسيقية الطبيعية وهى الحنجرة والأحبال الصوتية وهي من أكثر أعضاء جسم الإنسان حساسية ولها طريقة في الاستخدام يتعلموها المغنون، أول نوع من التسبيح هو بأستخدام العضوالموسيقي الطبيعي في الإنسان الحنجرة.



أضاف البابا: نستخدم آله والألات الموجودة في الكنيسة الناقوس والمثلث وهي آلات بسيطة لها امتداد في الكتاب المقدس، بصورة عامة النغمات البطيئة تعطي مشاعر الحزن والنغمات السريعة تعطي مشاعر الفرح والنغمات المثيرة مثل الأغاني العسكرية تعطى الحماس، عندما نرتل يكون من خلال خوراسين البحري والقبلي وفي فترة الصمت هناك فائدتين الراحة والصلاة (طريقة الأنتيفون) المرابعة وهي أشهر وأسهل طريقة والطريقة الثانية واحد يقول والجموع ترد عليه هناك طريقة أن الجميع يشارك والطريقة غيرالمستحبة في الكنيسة أن واحد يقول والباقي يسمع وهي ليست كثيرة في الكنيسة ويجب أن يغلف التسابيح بروح الأتضاع فيصير صلاة مرتفعة وعندما يقع الإنسان في فخ أن يعجب بنفسه يقع في فخ الذات فلا تصير صلاة ولا تصير تسبيح وإذا أخذت مديح الناس فلا تصعد لله.





أجاب البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية على سؤال وهو ماذا سنصنع عندما نذهب إلى السماء؟.