مدافع الأهلي يخرج من حسابات فايلر .. والسويسري يطلب ضم حجازي

يبدو وأن المدير الفني السويسري رينيه فايلر مدرب الناجي الأهلي غير مقتنع بإمكانيات المدافع ياسر إبراهيم لاعب النادي الأهلي.







وإرتكب الثنائي أيمن أشرف وياسر إبراهيم عدة هفوات دفاعية خلال مباراة الفريق أمام بني سويف أمس الثلاثاء في دور الـ 32 من بطولة كأس مصر، لا سيما في شوط المباراة الأول.





وكان لاعب سموحة السابق بعيداً عن الصورة تماماً خلال المباريات السابقة، إلى أن أشركة فايلر أمام بني سويف، ويبدو أن السويسري غير مقتنع بآدائه.





وأشارت مصادر صحفية، أن النادي اهلي يخطط لضم المدافع الدولي أحمد حجازي لاعب نادي ويست بروميتش ألبيون الإنجليزي، خلال فترة الإنتقالات الشتوية.





وجاء إختيار حجازي بتوصية من فايلر، الذي يريد تدعيماً قوياً لقلب دفاع الأحمر، من أجل المنافسة على حصد البطولات، لا سيما بطولة دوري أبطال أفريقيا.





وسيكون أمام ياسر إبراهيم فرصة أخرى للمشاركة مع الفريق الأول في مباراة الهلال السوداني القادمة في دوري أبطال أفريقيا والمقررة يوم الجمعة المقبل، في الجولة الثانية من المجموعة الثانية لبطولة دوري أبطال أفريقيا، حيث يغيب أيمن أشرف لحصولة على الطرد في مباراة النجم الساحلي، بالإضافة لإصابة محمود متولي.