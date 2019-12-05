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دراسة: فكرة الانتحار تأتي من شبكات رئيسية داخل المخ

الخميس 05/ديسمبر/2019 - 08:49 ص
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بوابة الفجر
ترجمة: دينا الشريف
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حدد فريق دولي من الباحثين الشبكات الرئيسية داخل الدماغ التي يقولون فيها إنها تتفاعل لزيادة خطر تفكير الفرد أو محاولة الانتحار.

وفي الواقع، يموت 800000 شخص في جميع أنحاء العالم عن طريق الانتحار كل عام، أي ما يعادل واحد كل 40 ثانية يفكر واحد من كل ثلاثة مراهقين في إنهاء حياتهم، وسيحاول واحد من كل ثلاثة منهم الانتحار.

وعلى الرغم من هذه الأرقام المخيفة، لم يكن الخبراء يعرفون سوى القليل عما يحدث في المخ لزيادة خطر الانتحار. ومع ذلك، سعت الدراسة الجديدة التي نشرت في مجلة الطب النفسي الجزيئي لشرح هذه المسألة.

نظرت الدراسة التي أجراها باحثون من جامعتي ييل وكامبريدج في 131 دراسة، شملت أكثر من 12000 فرد، وجمعت نتائج جميع دراسات تصوير الدماغ المتاحة.

وجدوا أن التعديلات الهيكلية والوظيفية في شبكتي الدماغ والروابط بينهما قد تزيد من خطر الانتحار للفرد.

وتتضمن أول هذه الشبكات مناطق باتجاه مقدمة الدماغ تعرف باسم القشرة الأمامية الفص الجبهي الإنسي، والجانبية وارتباطها بمناطق أخرى في المخ تشارك في العاطفة.

وقد تؤدي التعديلات في هذه الشبكة إلى أفكار سلبية مفرطة وصعوبات في تنظيم العواطف، وتحفيز أفكار الانتحار.
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الكلمات المفتاحية

فكرة الانتحار دراسة المخ

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