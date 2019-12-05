أحلام تروج لحفلها في عمان

تحرص الفنانة أحلام على مشاركة مُحبيها صور وفيديوهات من اليوميات الخاصة بها، وذلك من خلال حسابها الشخصي على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".





حيث نشرت أحلام مقطع فيديو جديد لها من البروفات الخاصة بحفلها المُقرر إقامته اليوم وغدًا في عُمان، وعلقت أحلام على الفيديو قائلة:"‏غادرني النوم، انتظركم جمهوري وعلى مسرح ⁧ دار الأوبرا السلطانية العمانية في دار السلطان ⁧‫قابوس‬⁩ اليوم وغدًا، وحفلين استثنائيتين بعد اربع أيام بروفات مكثفه للحفلين بقيادة المايستروا الأمير أمير عبدالمجيد‬⁩ ولأول مرة".





يُشار أن أحلام طرحت مؤخرًا عبر قناتها الخاصة على موقع" يوتيوب "أغنية "أنا ما استغني"، و الأغنية من كلماتها، وتأليف منصور الشادي، ألحان ناصر الصالح، وتوزيع موسيقي ووتريات خالد عز.





والجدير بالذكر أنَّ أحلام ترأس لجنة تحكيم برنامج "ذا فويس"، الموسم الخامس من برنامج "The Voice" النسخة العربية انطلق شهر سبتمبر الماضي، وضم الموسم في لجنة التحكيم: أحلام، و راغب علامة، حماقي،و سميرة سعيد.







