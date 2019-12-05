سقوط جرحى خلال اشتباكات بين المحتجين وقوات الأمن في كربلاء

أصيب أكثر من 13 متظاهرا خلال اشتباكات بين القوات الأمنية العراقية والمحتجين، في محافظة كربلاء، حسبما ذكرت مصادر طبية عراقية.

واستخدمت قوات مكافحة الشغب القنابل المسيلة للدموع والقنابل الصوتية من أجل تفريق المتظاهرين، بعد محاولتهم اقتحام مبنى الحكومة المحلية في حي البلدية وسط مدينة كربلاء.

وتشهد محافظتي النجف وكربلاء بالتزامن مع بدء وفد من لجنة الأمن والدفاع بالبرلمان العراقي تحقيقاته بشأن الأحداث التي عاشتها النجف خلال الأيام الماضية.

وسقط 18 جريحا في كربلاء خلال مواجهات بين المتظاهرين وقوات الأمن بعد محاولة المحتجين اقتحام مبنى الحكومة المحلية.

وبحسب قناة سكاي نيوز عربية، طالب المحتجون، بإغلاق القنصلية الإيرانية في المدينة.

وقتلت القوات العراقية أكثر من 400 شخص معظمهم من المحتجين الشبان العزل منذ تفجرت الاحتجاجات المناهضة للحكومة في الأول من أكتوبر، ولقي أيضا أكثر من 12 من قوات الأمن مصرعهم في الاشتباكات.