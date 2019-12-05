الأنبا عمانوئيل يزور محافظ الأقصر (صور)



زار، صاحب النيافة الأنبا عمانوئيل عياد مطران إيبارشية طيبة للأقباط الكاثوليك، محافظ الأقصر المستشار مصطفي محمد ألهم؛ وذلك لتقديم التهنئة على تجديد الثقة في سيادته.



ورافق نيافته في هذه الزيارة الأب ماركو ناجي وكيل المطرانية، والأب شنودة الفرنسيسكاني، والأب أمجد عزت، وممثلي رعايا الكنيسة.



وكانت الجلسة تدور حول مجهوداته بالمحافظة للنهوض بالمستوي التي تليق بأهل المحافظة، وأكد نيافته علي هذا المجهود الملموس، وانتهي اللقاء بالتقاط الصور التذكارية.

