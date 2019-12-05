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إطلاق نار داخل قاعدة بيرل هاربر الأمريكية

الخميس 05/ديسمبر/2019 - 08:17 ص
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قاعدة بيرل هاربر
قاعدة بيرل هاربر
وكالات
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أفادت تقارير إخبارية أمريكية، بإصابة أشخاص عدة بجروح، بينهم اثنان في حالة خطرة بإطلاق نار في قاعدة بيرل هاربر العسكرية في هاواي.

 

واستجابت قوات الأمن لتقارير عن إطلاق نار، وأغلقت القاعدة، حسبما قال متحدث باسم قاعدة بيرل هاربر.

 

وذكرت التقارير المحلية، أن مطلق النار قتل نفسه، وقالت "هاواي نيوز ناو" إن هناك العديد من المدنيين بين الضحايا.

 

وتم إغلاق القاعدة البحرية بعض الوقت، بحسب ما أفادت في حسابها على تويتر، موضحة أن "قوات الأمن استجابت لإطلاق نار في الورشة البحرية التابعة لقاعدة بيرل هاربر".

 

ووقعت الحادثة نحو الساعة 2:30 بعد الظهر بالتوقيت المحلي (00:30 ت غ الخميس)، بحسب المصدر نفسه.

 

من جهته، تحدث تلفزيون "هاواي نيوز ناو" المحلي عن "إصابة ثلاثة أشخاص"، اثنان منهم إصاباتهما "خطرة"، مرجحا أن يكونوا مدنيين.

 

ويأتي إطلاق النار هذا قبل ثلاثة أيام من ذكرى الهجوم على بيرل هاربر في 7 ديسمبر 1941، حين هاجمت اليابان القاعدة العسكرية، الأمر الذي دفع الولايات المتحدة إلى دخول الحرب العالمية الثانية.

 

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