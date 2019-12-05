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وزير الدفاع الأمريكي: الجيش يكمل الانسحاب من شمال شرق سوريا

الخميس 05/ديسمبر/2019 - 08:04 ص
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بوابة الفجر
ترجمة: دينا الشريف
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أعلن وزير الدفاع الامريكي "مارك اسبير"، أن الولايات المتحدة أكملت انسحابها العسكري في شمال شرق سوريا واستقرت في وضع أكثر استقرارا لنحو 600 جندي في بقية البلاد بعد تغيير موقعها وتخفيض عدد قواتها.

وقد تشير تصريحات إسبير في مقابلة مع رويترز إلى نهاية فترة من الاضطراب وعدم اليقين المحيطة بالوجود العسكري الأمريكي في سوريا بعد أمر الانسحاب المبدئي للرئيس دونالد ترامب في أكتوبر.

ومنذ ذلك الحين، انخفضت مستويات القوات في سوريا بحوالي 40٪ من حوالي 1000.

وأكد إسبير أنه يحتفظ بالقدرة على التحرك والخروج بأعداد أصغر من القوات حسب الحاجة إلى سوريا. لكنه أشار إلى أن عدد القوات سينخفض إلى 600 في المستقبل المنظور.

وقال اسبير في ساعة متأخرة يوم الاربعاء خلال رحلة العودة من قمة حلف شمال الاطلسي في ضواحي لندن، سيكون ثابتًا نسبيًا حول هذا العدد.

ولم يستبعد أسبير أيضًا القدرة على خفض مستويات القوات الأمريكية في سوريا إذا ساهم الحلفاء الأوروبيون في المهمة السورية.

وقال اسبير أيضًا وقال اسبير "يمكن أن نرى بعض الحلفاء يريدون التطوع بقوات"، دون الإشارة إلى أن أي مساهمة جديدة كانت وشيكة.

وصرح الجيش الأمريكي إنه يركز على منع عودة تنظيم داعش في سوريا ونفذ غارة الشهر الماضي أدت إلى مقتل زعيم داعش أبو بكر البغدادي.

وصرح ترامب في لندن، أنه يريد أن تبقى القوات الأمريكية لضمان عدم احتياطي النفط السوري في أيدي الجماعة المسلحة قائلًا، لقد احتفظنا بالنفط، النفط هو ما غذى داعش، مستخدمًا اختصارًا لتنظيم داعش.

وخفف ترامب من خططه للانسحاب من سوريا بعد رد فعل عنيف من الكونجرس، بما في ذلك بين الجمهوريين الرئيسيين، الذين يقولون إنه يمهد الطريق لتوغل تركي مهدد منذ فترة طويلة ضد القوات الكردية في سوريا التي كانت أكبر حلفاء أمريكا في المعركة ضد داعش.

ويشعر دبلوماسيون في حلف الناتو بالقلق من أن تركيا، العضو في الناتو منذ عام 1952 والحليف المهم في الشرق الأوسط، قد تصرفت بشكل متزايد من جانب واحد، وشن توغلها في سوريا ضد القوات المدعومة من الولايات المتحدة وشراء الدفاعات الجوية الروسية المتقدمة من طراز S-400.

وتقول واشنطن إن نظام S-400 لا يتوافق مع الدفاعات الجوية لحلف الناتو، ويشكل تهديدًا للطائرات المقاتلة الشبح F-35 التابعة لشركة لوكهيد مارتن.

وأعلنت في يوليو أنها تزيل تركيا من برنامج F-35. كما حذرت من عقوبات أمريكية محتملة.

وبعد محادثات القمة بين ترامب والرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أشار إسبر إلى أن أنقرة لم تتزحزح بعد عن قضية S-400.

وأضاف، لا توجد حركة في هذه المرحلة.

ومع ذلك، بعد الضغط من قبل حلفاء الناتو، بما في ذلك الولايات المتحدة، تراجع أردوغان من تهديد بعرقلة خطط الدفاع لدول البلطيق وبولندا ما لم يعلن الحلفاء عن مقاتلين أكراد في سوريا إرهابيين.

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وزير الدفاع الأمريكي مارك اسبير طيب اردوغان سوريا داعش تشي

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