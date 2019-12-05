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خلاف جديد بين زيدان وإدارة ريال مدريد بسبب نجم الدوري الإنجليزي

الخميس 05/ديسمبر/2019 - 07:30 ص
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زيدان
زيدان
حسام مجدي
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نشب خلاف جديد بين الفرنسي زين الدين زيدان مدرب نادي ريال مدريد الإسباني وإدارة النادي بسبب نجم الدوري الإنجليزي.


زيدان يؤكد على رغبته في ضم بوجبا

وأكدت صحيفة "ذا صن" البريطانية أن زيدان لازال مصمم على تعاقد نادي ريال مدريد مع الفرنسي بول بوجبا لاعب وسط نادي مانشستر يونايتد خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة لتدعيم خط الوسط في الفريق.


الخلاف يشتد بين زيدان وبيريز

وكشفت الصحيفة أن هناك خلاف كبير ظهر بين زيدان وفلورنتينو بيريز رئيس نادي ريال مدريد بسبب رفض النادي التعاقد مع بوجبا على الرغم من حاجة زيدان له.


سبب رفض ريال مدريد التعاقد مع بوجبا

وأشارت الصحيفة إلى أن نادي ريال مدريد لا يرغب في ضم بوجبا بسبب الراتب الضخم الذي يحصل عليه والذي يصل إلى حوالي 13.6 مليون جنية إسترليني في الموسم.


كما ذكرت الصحيفة أن نادي إدارة نادي ريال مدريد تفضل التعاقد مع الدنماركي كريستيان إريكسن لاعب وسط نادي توتنهام لأن قيمة التعاقد معه لن تكون باهظه مثل بوجبا.


عقد بوجبا مع مانشستر يونايتد

يذكر ان عقد بوجبا مع نادي مانشستر يونايتد ينتهي في موسم 2021 وقد رفض اللاعب مؤخرا تجديد عقده مع اللاعب.


مشاركات بول بوجبا مع نادي مانشستر يونايتد هذا الموسم

وقد شارك بول بوجبا في 8 مباريات فقط حتى الآن مع نادي مانشستر يونايتد خلال هذا الموسم بمختلف المسابقات وصنع خلالهم هدفين ولم يسجل أي أهداف.
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