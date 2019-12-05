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طومان باي يتصدر تويتر بعد 500 سنة من وفاته.. فمن هو؟

الخميس 05/ديسمبر/2019 - 07:00 ص
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طومان باي وخالد النبوي
طومان باي وخالد النبوي
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احتل اسم السلطان الأشرف أبو النصر طومان باي، المعروف بـ"طومان باي"، آخر سلاطين المماليك الشراكسة في مصر، والسلطان الوحيد الذي شُنق على باب زويلة، صدارة موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، بعد نحو 512 سنة على قتله على يد السلطان العثماني، سليم الأول، وذلك بعد عرض الحلقة 12 من مسلسل "ممالك النار"، الذي يجسد فيه الفنان خالد النبوي شخصية هذا السلطان المملوكي العظيم الذي دافع عن مصر حتى آخر نفس.

ونعرض لكم في السطور التالية أبرز المعلومات عن قصة "طومان باي":

1- طومان باي آخر سلاطين المماليك الشراكسة في مصر.

2- السلطان الوحيد الذي شنق على باب زويلة.

3- استلم الحكم بعد مقتل عمه السلطان الغوري بموقعة "مرج دابق".

4 - نُهِب خان الخليلي وقُتِل جميع التجار الأورام بحجة أصولهم العثمانية.

5 - بموته انتهت دولة المماليك وسقطت وأصبحت مصر ولاية عثمانية.

خوف السلطان العثماني منه
وذكر عدد من المؤرخين، أن السبب الرئيسي في قرار سليم الأول بإعدامه، هو خوفه من شعبيته وعدم تصديق المصريين للقبض عليه، فقد كان رمزا للمقاومة، فأخرج طومان باي من سجنه، وسار وسط حرس عدته 400 جندي إلى باب زويلة؛ حيث نصبت له مشنقة وظلت جثته معلقة ثلاثة أيام، ثم دفنت في قبة السلطان الغوري، وبموته انتهت دولة المماليك وسقطت وأصبحت مصر ولاية عثمانية.

جنازة لا مثيل لها
أُقيم لطومان باى احتفال تشييع جثمان لامثيل له، بحيث لو مات وهو على العرش لما أقيم له مثل هذا الاحتفال ورغم أن السلاطين العثمانيين يحملون في بعض الأحيان توابيت آبائهم ولايدخلون تحت أى تابوت آخر يحملونه، إلا أن السلطان سليم الأول اكتنف تابوت طومان باى الثاني .
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الكلمات المفتاحية

ممالك النار طومان باي شخصية طومان باي خالد النبوي الحلقة 12 مسلسل ممالك النار

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