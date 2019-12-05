بعد توقف مسلسله "إنجين آلتان دوزياتان" لن أعمل بالدراما مرة ثانية

يعيش النجم التركي إنجين آلتان دوزياتان، حالة من الحزن، بطل مسلسل "أرطغرل" وذلك بعد توقف عرض مسلسله الجديد "الرصاصة" والذي لم يحقق اي نجاح تماما.







وكشف التركي إنجين آلتان دوزياتان، بأن السبب في توقف عرض مسلسل "الرصاصة" هو عدم تحقيق نسبة مشاهدة عالية، لذلك تم إلغاء عرضه، كما قال انه لم يقدم أي أعمال دارما مرة ثانية بعد الفشل الذي حققه مسلسله الأخير.





وأضاف إنجين آلتان دوزياتان، في تصريحات صحفية أنه يجهز لفيلم وثائقي يُصوَّر في تركيا، والمقرر خلال أيام يبدأ تصويره.





حقق الفنان إنجين آلتان دوزياتان، شهره واسعا في الوطن العربي، بعد نجاح مسلسله "قيامة أرطغرل" الذي كان من أهم المسلسلات التاريخيه بالتركية.





أصبح للفنان إنجين آلتان دوزياتان، له جمهور كبير بالوطن العربي، حيث أن الجمهور دائما ينتظر كل أربعاء لمشاهدة مسلسله "قيامة أرطغرل".