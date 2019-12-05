إيفرتون يقترب من إقالة مدربه بعد خماسية ليفربول

اقترب نادي إيفرتون من إقالة البرتغالي ماركو سيلفا من منصبه كمديرًا فنيًا للفريق عقب النتائج المتواضعة التي يحققها الفريق هذا الموسم.

اقترب نادي إيفرتون من إقالة البرتغالي ماركو سيلفا من منصبه كمديرًا فنيًا للفريق عقب النتائج المتواضعة التي يحققها الفريق هذا الموسم.

وتلقى إيفرتون الخسارة التاسعة له هذا الموسم في الدوري الإنجليزي "البريميرليج" بعد سقوطه الكبير مساء أمس أمام ليفربول بهدفين مقابل خمسة أهداف في ديربي الميرسيسايد والذي قيم ضمن مباريات الجولة الخامسة عشر من عمر المسابقة.