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إيفرتون يقترب من إقالة مدربه بعد خماسية ليفربول

الخميس 05/ديسمبر/2019 - 06:42 ص
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بوابة الفجر
علي نبوي
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اقترب نادي إيفرتون من إقالة البرتغالي ماركو سيلفا من منصبه كمديرًا فنيًا للفريق عقب النتائج المتواضعة التي يحققها الفريق هذا الموسم.


وتلقى إيفرتون الخسارة التاسعة له هذا الموسم في الدوري الإنجليزي "البريميرليج" بعد سقوطه الكبير مساء أمس أمام ليفربول بهدفين مقابل خمسة أهداف في ديربي الميرسيسايد والذي قيم ضمن مباريات الجولة الخامسة عشر من عمر المسابقة.


وكشفت تقارير صحفية في إنجلترا صباح اليوم الخميس بأن مسألة إقالة المدرب البرتغالي من منصبه على رأس القيادة الفنية لإيفرتون وقتيه وأن النادي استقر عليها.


وأضافت التقارير بأن إيفرتون حدد بأن دافيد مويس سيكون هو المدرب خلفاً لسيلفا ، و سيتم أيضًا تعيين تيم كاهيل مساعدًا أولاً لمويس.
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