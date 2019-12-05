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"امرأة قوية وجميلة القلب".. بعد بكاء أصالة منى فاروق توجه رسالة لها

الخميس 05/ديسمبر/2019 - 06:48 ص
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بوابة الفجر
أماني سلام
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حرصت الفنانة مني فاروق، على أن تواسي النجمة السورية أصالة نصري، في أزمتها والظروف الصعبة التي تعيشها خلال الفترة الحالية، وذلك بعد بكائها في حفلها الأخير بموسم الرياض.



ونشرت مني فاروق، صورة لها بجانب أصالة عبر حسابها الشخص بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" قائلة: "أحبها حب خالص من القلب.. امرأة طيبة، طبيعية، عفوية، وجميلة القلب والمشاعر قوية ورائعة.. صاحبة أجمل صوت وألطف قلب على مدى معرفتي بها".




وأضافت مني فاروق" "لم أرئ منها إلا كل الحب والاحترام والتقدير والذوق، أصالة أنا أحبك في الله من كل قلبي، ولكِ مني كل الحب والتقدير يا أقوى وأطيب وأجمل قلب، بحبك".



كانت انتشرت خلال الفترة الماضية عبر السوشيال ميديا، عن انفصال النجمة السورية أصالة، من زوجها المخرج طارق العريان، بسب اكتشفها بخيانة لها من فنانة شهيرة، والذي أكد بأن قد وقع بالفعل الأنفصال هو بكاء أصالة في حفلها ضمن موسم الرياض بالمملكة العربية السعودية، ولكنها لم تنفي حتى الأن او تأكد حقيقة أنفصالهم من طارق العريان.
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الكلمات المفتاحية

أصالة ومنى فاروق

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