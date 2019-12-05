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تصريح مثير من يورجن كلوب عقب اكتساح إيفرتون بخماسية

الخميس 05/ديسمبر/2019 - 06:31 ص
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كلوب
كلوب
علي نبوي
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عبر الألماني يورجن كلوب المدير الفني لليفربول عن سعادته الكبيرة عقب فوز فريقه العريض على إيفرتون بخمسة أهداف مقابل هدفين، في ديربي الميرسيسايد، والذي أقيم ضمن مباريات الجولة الخامسة عشر من الدوري الإنجليزي "البريميرليج".

وقال كلوب في تصريحات صحفية :"لقد كانت مباراة جيدة جداً خاصة بالظروف التي خلقناها لأنفسنا من القيام بخمس تغييرات وهذا ممكن ان يقودك لبعض المشاكل لكني لم ارَ اي منهم اليوم، توجب علينا القيام بالتغييرات وهذا واضح".

وأضاف :"كان من الواضح انها ستكون مباراة محتدمة جداً وكنا بحاجة للاعبين أكثر جاهزية".

وتابع :"سجلنا أهدافًا مذهلة بحق وتوجب علينا القتال ولم تسير بعض الامور بشكل صحيح دفاعيًا، لقد فاجئناهم بتغييراتنا لكن لم نتمكن من التأقلم مع تغييرهم لأسلوب اللعب بأسرع طريقة، انا راضيًا عن نتيجة 4-1 لكن ليس عن نتيجة 4-2 لكن بالشوط الثاني كنا أفضل".

وزاد :"كان علينا السيطرة مجددًا ثم سجلنا الهدف الخامس الذي كان استثنائيًا وأنهينا المهمة". وأوضح :"جميع الانتصارات الـ 100 التي حققتها كانت انتصارات مهمة ومهمة للغاية".

وواصل :"أشعر وأنني لم يكن يُسمح لي التعادل بمباراة واحدة أخر سنتين، عموماً أنا لست مهتماً بهذا الرقم، كل مايهمني هو الـ 43 نقطة التي حققناها إلى الآن".

وأشاد بمهاجمه أوريجي قائلًا :"ديفوك اوريغي كان رائعاً ويالها من مباراة مميزة بصراحة منه، الهدف الاول كان مذهلاً ليس بتسجيله بل بخلق الفرصة وتمرير الكرة وبناء اللعب عمومًا".

وعن شاكيري قال :"لقد سجل الليلة وكان جاهزاً للغاية وقوي بدنيًا وكان من المهم له أن يتدرب بعد الإصابة وهو معنا الان منذ أسبوعين او ثلاث ويجب ان نتفهم الموقف".

وأتم حديثه :"بورنموث محطتنا القادمة وهم يخوضون اوقاتًا صعبة ويسعون للرد ويجب أن نكون جاهزين لذلك".
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ليفربول ضد إيفرتون ليفربول كلوب الدوري الانجليزي

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