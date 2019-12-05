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برشلونة يخشى قرار ميسي التاريخي

الخميس 05/ديسمبر/2019 - 06:27 ص
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ميسي
ميسي
علاء خليف
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ذكرت تقارير صحفية إسبانية أن إدارة نادي برشلونة الإسباني برئاسة جوسيب بارتوميو بدأت التحرك بشكل رسمي من أجل منع الأرجنتيني ليونيل ميسي من اتخاذ القرار الصعب بالرحيل عن النادي الكتالوني في نهاية الموسم الحالي.


وينتهي عقد ليونيل ميسي مع برشلونة في عام 2021، ولكن يتضمن عقد اللاعب مع النادي الكتالوني بندا يتيح له حرية الرحيل عن صفوف النادي في نهاية الموسم الحالي إذا أراد ذلك، وفقًا لما أعلنه "بارتوميو" رئيس برشلونة في وقت سابق.


برشلونة يتحرك لمنع ميسي من الرحيل:

وذكرت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الكتالونية، أن رئيس النادي، جوسيب ماريا بارتوميو، يجري بنفسه اتصالات شخصية مع ليونيل ميسي ووكيل أعماله بخصوص التفاوض معه لتجديد عقده مع النادي الكتالوني، لمنعه من مغادرة قلعة "كامب نو" ويتمني رئيس البرسا استمرار "البرغوث" الارجنتين وختام مسيرته الكروية مع برشلونة.

وكانت تقارير صحفية سابقة أكدت أن برشلونة يريد توقيع عقد طويل الأمد مع ليونيل ميسي مع اعطاء اللاعب حرية الرحيل وقتما شاء على أن يعود لصفوف النادي الكتالوني في المستقبل للعمل ضمن صفوف النادي.


ميسي يتوج بالكرة الذهبية للمرة السادسة:

وكان الأرجنتيني ليونيل ميسي حصد جائزة الكرة الذهبية للمرة السادسة في تاريخه، بعدما تفوق على الهولندي فيرجيل فان دايك لاعب ليفربول، والبرتغالي كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس، ومحمد صلاح وساديو ماني ثنائي الريدز.


وقال جوسيب بارتوميو بعد تتويج اللاعب بجائزة الكرة الذهبية أنه يثق في استمراره مع الفريق الكتالوني في السنوات المقبلة، مؤكدًا أنه لا يزال قادر على العطاء عدة سنوات قادمة.
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