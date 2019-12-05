لهذا السبب خالد النبوي يتصدر ترند تويتر

آسطتاع الفنان خالد النبوي، أن يتصدر مؤشرات تريند موقع التدوينات القصير "تويتر" وذلك بعد عرض الحلقة 13 مسلسل ممالك النار، مساء اليوم عبر فضائيه شاشة إم بي سي.







نالت الحلقة 13 من مسلسل ممالك النار، للنجم خالد النبوي، إعجاب الجمهور مما جعلت المسلسل والبطل في قائمة الترند ب تويتر، بعد رد فعل الجمهور على الحلقة بعد الأنتهاء من عرضها.







يعتبر مسلسل ممالك النار، من أنجح المسلسلات التي تعرض حاليا عبر شاسات التلفزيون، فقد حققت نجاح كبير وأعلي نسبة مشاهدة بعد عرض الحلقة الأولى، ودائما تتصدر مؤشرات الترند بجوجل وتويتر، ويعود هذا النجاح لطقم عمل المسلسل الذي أتقن في تقديم عمل مختلف في كل شيء.







ويحكى مسلسل "ممالك النار" عن آخر أيام حكم المماليك والدولة العثمانية، ويذاع عبر فضائية "إم بى سى"، كما يضم نخبة من ألمع نجوم الوطن العربىن من مصر وسوريا ولبنان، وهو مسلسل عربى درامى مشترك بين عدة دول من إنتاج شركة بيتر ويبر، وإخراج المخرج البريطانى سليمان عبدالمالك.



وتتولى شركة إماراتية إنتاج المسلسل والذى تقدر قيمته الإنتاجية إلى 40 مليون دولار امريكى كقيمة إنتاجية هى الاعلى فى تاريخ الدراما العربية، كما عرض المسلسل للمرة الأولى يوم 17 نوفمبر 2019، قنوات إم بى سى مصر وإم بى سى 1.