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خطر قادم من ألمانيا يهدد عرش داني كارفخال

الخميس 05/ديسمبر/2019 - 06:04 ص
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داني كارفخال
داني كارفخال
علاء خليف
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كشفت تقارير صحفية إسبانية عن صراع محتمل بين ثنائي ريال مدريد داني كارفخال، والمغربي أشرف حكيمي في الموسم المقبل، بعد انتهاء إعارة "حكيمي" لبوروسيا دورتموند الألماني وعودته مجددًا لصفوف الملكي.


أشرف حكيمي يُهدد داني كارفخال في ريال مدريد:

وذكرت صحيفة ماركا الإسبانية أن داني كارفخال يقدم مستويات رائعة رفقة ريال مدريد بالموسم الحالي، ويشارك بشكل أساسي مع الفريق الملكي، وعودة أشرف حكيمي لصفوف الفريق الملكي الموسم المقبل، تمثل تهديدًا مباشرًا له خاصة بعد تألق "حكيمي" في الدوري الألماني خلال فترة اعارته لدورتموند.


أشرف حكيمي لن يقبل بالجلوس علي دكة بدلاء ريال مدريد مجددا بعد تألقه مع بوروسيا دورتموند بشكل لافت للأنظار، مما سيشعل الصراع بينه وكارفخال للمشاركة بشكل أساسي مع النادي الملكي.


وأشارت الصحيفة الاسبانية أن حكيمي وكارفاخال سبق أن تنافسا على المقعد الأساسي في موسم 2017-2018، وسيتجدد الأمر مرة أخرى بالموسم المقبل.


منافسة شرسة تنتظر "حكيمي" في ريال مدريد:

لن يكون كارفخال المنافس الوحيد لـ أشرف حكيمي في ريال مدريد ولكن الأخير يجيد اللعب في عدة مراكز وذلك يهدد عدد من لاعبي الملكي في الموسم المقبل بشأن أماكنهم في التشكيلة الأساسية للفريق.


ويلعب أشرف حكيمي مع بوروسيا دورتموند معارًا من الميرنجي لمدة موسمين، وتنتهي فترة الإعارة في صيف 2020، ليعود مرة أخري للنادي المدريدي لبداية مشوار مختلف مع الملكي عن الفترة السابقة التي قضاها داخل صفوف الفريق والتي لم يحصل فيها على فرصة حقيقية للمشاركة.
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الكلمات المفتاحية

لاعبي ريال مدريد داني كارفخال الدوري الاسباني

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