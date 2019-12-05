3 أنواع سوف تنخفض أسعارها من السيارات.. تعرف عليها

كشف أسامة أبو المجد، رئيس رابطة تجارة السيارات، أن تراجع أسعار السيارات في عام 2019 يرجع إلى التطبيق الكامل لاتفاقية الشراكة الأوروبية الجمركية بشرائحها الثلاث، والانخفاض المستمر للدولار أمام الجنيه.





وأكد "أبو المجد"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامية خلود زهران، ببرنامج "كل يوم"، المذاع على فضائية "on e" مساء الأربعاء، أن انخفاض سعر الدولار سبب رئيسي لانخفاض أسعار السيارات.



