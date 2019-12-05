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تعرف على حالة طقس اليوم الخميس

الخميس 05/ديسمبر/2019 - 10:29 ص
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الطقس
الطقس
جرجس ميلاد
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حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية، من تساقط الأمطار على السواحل الشمالية، نتيجة لتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة.

وأضافت الهيئة في بيانها الذى نشرته على على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، أنه يسود طقس دافئ على كافه الأنحاء نهارًا، بارد ليلًا، محذرة من انعدام الرؤية الأفقية صباحا بسبب الشبورة المائية، على مناطق من شمال البلاد، حتى شمال الصعيد.

وأوضحت أن الرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على السواحل الشرقية، وجنوب سيناء، كما تنشط على البحر الأحمر، وخليج السويس، وشرق البحر المتوسط، مما يؤدي إلى اصطراب الملاحة البحرية.
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