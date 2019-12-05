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3 سيارات ستنخفض أسعارها في 2020 (فيديو)

الخميس 05/ديسمبر/2019 - 08:28 ص
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كشف أسامة أبو المجد، رئيس رابطة تجارة السيارات، أن تراجع أسعار السيارات في عام 2019 يرجع إلى التطبيق الكامل لاتفاقية الشراكة الأوروبية الجمركية بشرائحها الثلاث، والانخفاض المستمر للدولار أمام الجنيه.

وأكد "أبو المجد"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامية خلود زهران، ببرنامج "كل يوم"، المذاع على فضائية "on e" مساء اليوم الأربعاء، أن انخفاض سعر الدولار سبب رئيسي لانخفاض أسعار السيارات.

وقال رئيس رابطة تجارة السيارات، إن مصر وقعت على اتفاقية أخرى مع تركيا، سيتم تطبيقها في عام 2020؛ مما يتسبب في انخفاض أسعار 3 أنواع من السيارات هي؛ سيارات الفيات التيبو، وسيارات تويوتا كورولا، وسيارات المينو الميجان.

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