مكرم محمد أحمد: أردوغان شخصية انتهازية وسبب صعود اليمين المتطرف



وأكد "أحمد" خلال برنامج "حديث المساء"، المذاع على فضائية "mbc مصر"، مساء الأربعاء، أن "أردوغان" هو السبب الرئيسي في صعود اليمين المتطرف في أوروبا الذي يعادي العرب والمهاجرين.



وأوضح رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، أن قائد الجيش الليبي خليفة حفتر، مدعوم من قبل مصر والإمارات والشرق بأكلمه، وجزء كبير من الجنوب والغرب، ويتمتع بشعبية كبيرة، ويحقق مكاسب تؤدي إلى قلق تركيا.



وأشار إلى أن "حفتر" يحاصر طرابلس منذ فترة، ولكن مع دعم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان للمليشيات في طرابلس تتأثر المعارك، معقبًا: "طاحونة معارك مستمرة، ولا أحد يضع في اعتباره بأن هناك ثواب وعقاب، أو حرام أو حلال".





قال مكرم محمد أحمد، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، إن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، شخصية انتهازية يحسن ابتزاز الدول، مشيرا إلى أنه قام بتسريب الإرهابيين إلى سوريا، ويهدد أوروبا بملف اللاجئين في مقابل الحصول على الأموال.